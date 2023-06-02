Максиму Галкину, Семену Слепакову и Илье Варламову отказали в снятии статуса иноагента
Максиму Галкину отказали из-за "высказываний об СВО на концертах". Ранее представители артиста заявляли, что Галкин сатирик, а не политик. Максима Галкина признали иноагентом 16 сентября 2022 года.
Иск урбаниста Ильи Варламова отклонили из-за распространения материалов иноагентских СМИ, а также "за осуждающие СВО посты и донаты из-за рубежа". В конце марта 2023 года Министерство юстиции РФ внесло блогера в реестр иностранных агентов.
Семену Слепакову отказали по причине его иностранного финансирования и постов в соцсетях. Артиста внесли в список иноагентов 14 апреля 2023 года.
Обвинение настаивало, что ООО "RLG" и ООО "Российское авторское общество" переводили Слепакову деньги, а в период с 2020-го по 2022 год получили около 300 млн рублей из-за рубежа.