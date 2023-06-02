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Максиму Галкину, Семену Слепакову и Илье Варламову отказали в снятии статуса иноагента

суд по иноагентам Фото: pixabay
Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по статусу иноагента в отношении артиста Максима Галкина, барда Семена Слепакова и урбаниста Ильи Варламова, сообщает Zakon.kz.

Максиму Галкину отказали из-за "высказываний об СВО на концертах". Ранее представители артиста заявляли, что Галкин сатирик, а не политик. Максима Галкина признали иноагентом 16 сентября 2022 года.

Иск урбаниста Ильи Варламова отклонили из-за распространения материалов иноагентских СМИ, а также "за осуждающие СВО посты и донаты из-за рубежа". В конце марта 2023 года Министерство юстиции РФ внесло блогера в реестр иностранных агентов.

Семену Слепакову отказали по причине его иностранного финансирования и постов в соцсетях. Артиста внесли в список иноагентов 14 апреля 2023 года.

Обвинение настаивало, что ООО "RLG" и ООО "Российское авторское общество" переводили Слепакову деньги, а в период с 2020-го по 2022 год получили около 300 млн рублей из-за рубежа. 


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