Концерт Максима Галкина все-таки состоится в Алматы
Фото: instagram/maxgalkinru
Концерт российского артиста Максима Галкина состоится в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил продюсер Алексей Пучков в Instagram. Выступление артиста в Алматы пройдет 9 октября во Дворце Республики.
Фото: instagram/puchkov
31 августа Максим Галкин пожаловался на отмену своих концертов в Казахстане. После в Астане ответили на обращение артиста из-за отмены концерта, сообщив, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, поэтому организаторам рекомендовали выбрать другие даты или здание.
В Управлении культуры Алматы также заявили, что выбранные даты заняты. Кроме того добавили, что организаторы концерта артиста официально не заключили договор, но уже начали продавать билеты.
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