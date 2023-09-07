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Концерт Максима Галкина все-таки состоится в Алматы

Концерт Максима Галкина все-таки состоится в Алматы Фото: instagram/maxgalkinru
Концерт российского артиста Максима Галкина состоится в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил продюсер Алексей Пучков в Instagram. Выступление артиста в Алматы пройдет 9 октября во Дворце Республики. 

концерт Максима Галкина

Фото: instagram/puchkov

31 августа Максим Галкин пожаловался на отмену своих концертов в Казахстане. После в Астане ответили на обращение артиста из-за отмены концерта, сообщив, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, поэтому организаторам рекомендовали выбрать другие даты или здание.

В Управлении культуры Алматы также заявили, что выбранные даты заняты. Кроме того добавили, что организаторы концерта артиста официально не заключили договор, но уже начали продавать билеты.

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Тамила Языкова
Астана Галкин Максим Алматы
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