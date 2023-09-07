Концерт Максима Галкина все-таки состоится в Алматы

Концерт российского артиста Максима Галкина состоится в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил продюсер Алексей Пучков в Instagram. Выступление артиста в Алматы пройдет 9 октября во Дворце Республики.

Фото: instagram/puchkov

31 августа Максим Галкин пожаловался на отмену своих концертов в Казахстане. После в Астане ответили на обращение артиста из-за отмены концерта, сообщив, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, поэтому организаторам рекомендовали выбрать другие даты или здание.



В Управлении культуры Алматы также заявили, что выбранные даты заняты. Кроме того добавили, что организаторы концерта артиста официально не заключили договор, но уже начали продавать билеты.

