Битва с прямым конкурентом: поединок отбора на Чемпионат Европы Казахстана против Северной Ирландии

Четвертый поединок отбора на Чемпионат Европы 2024 сборная Казахстана по футболу проведет на выезде против команды Северной Ирландии.

Букмекерская контора Пин Ап не оставит без внимания это весомое событие, готовясь всячески поддержать нашу национальную сборную. Накануне важного поединка мы расскажем вам о том, в каком состоянии подходит к игре Казахстан, а также о сборной Северной Ирландии, ее форме и подборе футболистов.



Результат грядущего матча может внести большие коррективы в общие шансы команды квалифицироваться на будущий Чемпионат Европы, который состоится в Германии. Давайте же разберем ситуацию в сборных.

Казахстан в отборе на Чемпионат Европы: необычный старт от команды Агиева

Квалификация на Чемпионат Европы для сборной Казахстана началась с домашнего поединка в Астане против команды Словении. Ожидания от нашей национальной сборной значительно выросли после удачной кампании в Лиге Наций, где команда смогла подняться в более престижный дивизион. Тем не менее команда не продемонстрировала свой лучший футбол, в результате чего дебютный поединок Казахстан проиграл со счетом 1:2.

Причина в двух неравноценных таймах. Подопечные Агиева хорошо провели первую половину, уйдя на перерыв со счетом 1:0 после гола Самородова, но сохранить подобный темп во второй половине у казахстанцев не вышло. Словения сравняла счет уже на старте второго тайма, перейдя полностью на игру первым номером. Давление на наши ворота дало свои плоды. На 78-й минуте словенцы забили второй гол и вышли вперед, завершив матч своей победой.

Следующим поединком Казахстана в отборе на Чемпионат Европы была игра против Дании. Датчане – это соперник другого уровня, скандинавская команда, безусловно, входит в десятку лучших сборных Европы, поэтому Казахстану было бы значительно сложнее зацепиться за очки, несмотря на то, что матч был в Астане.

Тем не менее команда Магомеда Агиева сделала правильные выводы после игры со Словенией. В поединке против скандинавов Казахстан провел зеркальные предыдущему матчу таймы. Полностью провалив первую половину и пропустив два гола, казахстанцы переломили ход игры во втором тайме, совершив один из самых невероятных камбэков в истории нашей национальной команды. С 75-й по 89-ю минуту голы забили Зайнутдинов, Тагиберген и Аймбетов. Финальный результат игры – 3:2 в пользу команды Агиева. Таким образом, после двух матчей у Казахстана шесть очков, третье место в группе и 4:4 разница забитых и пропущенных. Перед матчем против Северной Ирландии сборная также проведет игру на выезде против Сан-Марино.

Северная Ирландия: крепкий середняк, который готов побороться за выход на Чемпионат Европы

Для Северной Ирландии отбор на Чемпионат Европы – это отличный шанс попасть на крупный турнир впервые с 2016 года. Разрыв в уровне сборных в группе Н небольшой, поэтому шансы имеют все команды, кроме Сан-Марино.

Северные ирландцы стартовали в квалификации так же, как и казахстанцы, – одна победа и одно поражение. В дебютном матче была добыта победа против Сан-Марино (2:0), а в следующей домашней игре – минимальное поражение от Финляндии (0:1)

Анализируя предыдущие выступления соперника, стоит отметить, что Северная Ирландия – это команда, которая основные очки набирает как раз- таки в домашних матчах. Если не учитывать последнее поражение от финнов, в последних пяти официальных матчах в родных стенах сборная добыла две победы, две ничьи и один раз проиграла. Как и Казахстан, в Лиге Наций ирландцы также выступали в дивизионе С, но, в отличие от нашей национальной сборной, не смогли подняться в более престижный дивизион, заняв третьем место в своем квартете.

После Чемпионата Европы 2016 года выходов на крупные турниры у команды не было, да и уровень игроков несколько упал – сегодняшний костяк команды составляют футболисты, которые выступают в Чемпионшипе. Есть в составе и игроки команд Премьер-лиги, но никто из них не является даже близко игроком основы. На последнем отборе на Чемпионат мира-2022 Северная Ирландия набрала девять очков, заняв третье место в группе, пропустив вперед Швейцарию и Италию.

Матч Северная Ирландия – Казахстан в 2023 году станет первой встречей в истории этих команд. Последние результаты нашей национальной сборной кажутся более убедительными, чего стоит только волевая победа против Дании, но недооценивать соперника никак нельзя. Нынешняя Северная Ирландия – это команда с классическим британским стилем футбола, которая умеет навязать тяжелую игру любому сопернику, да и фактор домашнего поля станет дополнительным плюсом.

Партнерский материал