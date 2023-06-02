В Северо-Казахстанской детской областной больнице рассказали, какие травмы получили дети, пострадавшие на аттракционе в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

По словам детского травматолога-ортопеда Чингиза Нургалиева, ЧП произошло накануне около 18:00 в старом парке, откуда в травмпункт поступили пять детей с различными травмами.

"Трое детей были доставлены бригадой скорой помощи, два ребенка обратились самостоятельно в сопровождении родителей. Все травмы – легкой степени тяжести, поэтому госпитализированных детей не было. Все дети были отпущены на амбулаторное (домашнее) лечение. Уровень травм – это поверхностные ссадины, ушибленные раны, ушибы мягких тканей", – рассказал он.

В принципе, как отметил врач, состояние всех детей было удовлетворительным, стабильным.

"Всем детям была оказана первая медицинская помощь... После полного обследования дети были отправлены на амбулаторное (домашнее) лечение. Возраст обратившихся – дети от трех до 12 лет". Чингиз Нургалиев

Он уточнил, что сломанных носов, как писали в соцсетях, не было.

"Были ушибы мягких тканей (спинки носа), травмы и ушибленные раны ротовой полости. Одна девочка повредила себе подбородочную область. У нее была ушибленная рана, которая была ушита". Чингиз Нургалиев

Также специалист рассказал, были ли в прошлом году подобные обращения после парка аттракционов:

"На моей памяти не было. То есть прошлый год, насколько мне известно, те дежурства, которые я отрабатывал, у детей, которых я принимал, подобного рода травм не было. То есть это что-то из ряда вон выходящее. За 10 лет работы это впервые".

Он уточнил, что детский травматизм имеет сезонность.





"Сезон – больше летний период. Это всегда и везде так. В летний период детский травматизм увеличивается, поэтому мы всегда бдительны в это время, как и в любое другое". Чингиз Нургалиев

Ранее сообщалось, что 1 июня 2023 года на территории ТОО "Мир аттракционов" в центральном парке Петропавловска на аттракционе "Гусеница" пострадали пятеро детей. Причина – из-за высокой температуры и загруженности на аттракционе заклинило тормоз, в результате чего произошло резкое торможение нескольких кабин. Как рассказали в городском управлении полиции, по данному факту проводится проверка.