Дети пострадали на аттракционе в Петропавловске

1 июня 2023 года на территории ТОО "Мир аттракционов" в центральном парке Петропавловска на аттракционе пострадали пятеро детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Управлении полиции Петропавловска:

"1 июня в 18:59 на оперативный канал "102" Управления полиции Петропавловска поступило телефонное сообщение о том, что в Центральном парке культуры и отдыха один из детских аттракционов вышел из строя, пострадали пять несовершеннолетних детей в возрасте от трех до 12 лет. Пострадавшие после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой".

В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован в Книге учета информации УП Петропавловска, проводится проверка.

Инцидент произошел на аттракционе "Гусеница".

"Вследствие высокой температуры окружающей среды и большой загруженности на аттракционе заклинило тормоз, в результате чего произошло резкое торможение нескольких кабин. Ушибы мягких тканей получили несколько посетителей. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего всех пострадавших отпустили домой". ТОО "Мир аттракционов"

Как отмечается, на данный момент аттракцион не эксплуатируется, идет расследование произошедшего.

"Мы ждем эксперта из Астаны, после чего станут известны все причины произошедшего и дальнейшая судьба аттракциона. Весной 2023 года все аттракционы перед началом эксплуатационного сезона прошли техническое диагностирование независимой аттестованной лабораторией в области промышленной безопасности объектов культурного досуга о возможной безопасной эксплуатации Астаны". ТОО "Мир аттракционов"

21 мая в одном из парков Шымкента несколько человек застряли на большой высоте после поломки аттракциона. Он завис на большой высоте более чем на 20 минут. Многие посетители парка начали паниковать и бояться за свои жизни. Благо их удалось спустить без серьезных последствий. Деньги за билет, несмотря на "ужасающие" неудобства, людям вернуть отказались.