Казахстанские гимнастки завоевали два "серебра" на ЧА-2023

На азиатском первенстве по художественной гимнастике, которое проходит в Маниле (Филиппины), казахстанские спортсменки отметились двумя призовыми наградами и обе – серебряного качества, сообщает Zakon.kz.

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Азиатские соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном и командном многоборье завершились с хорошими показателями для наших спортсменок. Сначала Эльжана Таниева отличилась серебряной медалью в одиночном разряде, где "золото" досталось Тахмине Икромовой из Узбекистана, а "бронзу" примерила китаянка Зилу Ванг.





Фото: Instagram/drs_kz

В командных соревнованиях копилка казахстанской сборной пополнилась еще одной медалью серебряного достоинства. Честь страны в этой программе защищали Эльжана Таниева, Айбота Ертайкызы, Милана Парфилова, Айдана Шаяхметова, Асель Шукурбай, Аяулым Кадир, Аружан Касенова, Аружан Калсаева и Аксункар Абдрахман.

В этой дисциплине на высшую ступень пьедестала почета поднялись узбекские гимнастки, на третьей позиции – китайская сборная.