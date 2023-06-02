Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские гимнастки завоевали два "серебра" на ЧА-2023

Гимнастика ЧА-2022 Серебро Фото: Instagram/drs_kz
На азиатском первенстве по художественной гимнастике, которое проходит в Маниле (Филиппины), казахстанские спортсменки отметились двумя призовыми наградами и обе – серебряного качества, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Азиатские соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном и командном многоборье завершились с хорошими показателями для наших спортсменок. Сначала Эльжана Таниева отличилась серебряной медалью в одиночном разряде, где "золото" досталось Тахмине Икромовой из Узбекистана, а "бронзу" примерила китаянка Зилу Ванг.

Художественная гимнастика Серебро ЧА-2023

Фото: Instagram/drs_kz

В командных соревнованиях копилка казахстанской сборной пополнилась еще одной медалью серебряного достоинства. Честь страны в этой программе защищали Эльжана Таниева, Айбота Ертайкызы, Милана Парфилова, Айдана Шаяхметова, Асель Шукурбай, Аяулым Кадир, Аружан Касенова, Аружан Калсаева и Аксункар Абдрахман. 

В этой дисциплине на высшую ступень пьедестала почета поднялись узбекские гимнастки, на третьей позиции – китайская сборная.

Читайте также

"Актобе" – "Шахтер": поможет ли хозяевам новый газон

Сотворит ли Путинцева еще одну сенсацию на "Ролан Гаррос"

Бензема получил награду и решил остаться в "Реале"

Куандык Шынасилов
Филиппины
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
общественный траспорт
В Алматы 1,4 млн человек пользуются общественным транспортом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления