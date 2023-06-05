Водный вопрос: эколог объяснила причину дефицита воды в Казахстане

Вопрос воды в Казахстане всегда стоит крайне остро. В последнее время ситуация еще больше усугубилась из-за расточительного использования и общего сокращения мировых запасов. Какие меры принимают власти, чтобы не допустить дефицита воды в стране, Zakon.kz рассказала эколог Айжан Скакова.

По словам кандидата географических наук и эксперта-эколога Общественной палаты Мажилиса Парламента Казахстана Айжан Скаковой, Казахстан занимает восьмое место по "водному стрессу", или иначе – дефициту воды среди стран Азии. Такие данные она приводит по источникам Азиатского банка развития.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал, что вопрос обеспечения водной эффективности является стратегически важной задачей. В числе причин называлось сокращение внешнего притока воды, что усугубляется неэффективным ее использованием. К числу характерных проблем можно отнести четыре причины: климатический фактор, высокая изношенность инфраструктуры, расточительное водопотребление, необеспеченность правовой базой.

Между тем проблема из года в год только усугубляется. По прогнозам Всемирного банка, объем водных ресурсов в Казахстане к 2030 году снизится с 90 до 76 км³ в год. А это значит, что дефицит воды в стране уже через лет восемь составит около 12-15 км³ в год, то есть около 15%.

Как рассказала эколог, меры со стороны государства принимаются, и немалые. Существует специальный совет по водной безопасности при президенте, который возглавляет премьер-министр. Внедряются различные программы по питьевой воде и проекты, выделяются из бюджета внушительные суммы.



"С 2002 года реализовывалось множество программ: "Питьевая вода", "Ақ бұлақ", Программа развития регионов до 2020 года. С 2011 по 2018 год в рамках Государственной программы развития регионов из республиканского бюджета на развитие систем водоснабжения и водоотведения было выделено 589 млрд тенге, реализовано 2015 проектов. Вопрос в том, сколько этих денег утекло в песок. Есть еще один проект по интегрированному управлению водными ресурсами Казахстана с соседними странами". Айжан Скакова

Эксперт отметила, что 44% стока воды Казахстана формируется за его пределами – в соседних, граничащих с РК, странах. Существуют различные совместные комиссии с приграничными странами. Однако эффект из года в год не улучшается, а только ухудшается.

Например, по словам эколога, в самом крупном на сегодня Балхаш-Алакольском бассейне водные ресурсы, по среднемноголетним данным, составляют 27,8 км³. Из них 41% поступает из КНР. При этом озеро Балхаш находится в 341,85 м над уровнем моря, что является критической отметкой.

"Главной артерией бассейна озера Балхаш является река Или – его основная стокообразующая часть. Около 70% площади водосбора бассейна расположено на территории КНР. В Китае в бассейне реки Или построили около 40 водохранилищ, более 250 водозаборных сооружений. Орошается свыше 500 тыс. га земель. За этот же период в Казахстане, со времени распада СССР, орошение и водозаборы пришли в упадок". Айжан Скакова

Кроме того, эколог рассказала, какие усилия партия зеленых "Байтак" может предпринять и что предложить для улучшения ситуации с нерациональным использованием воды.

"Партия "Байтак" со своей стороны может приложить усилия по борьбе с водным дефицитом, призывая и стимулируя население к экономичному водопотреблению. Уже сейчас представители партии, работающие в регионах, проводят регулярные встречи и беседуют с жителями на тему водосбережения. Считаю, что это вполне реальные действия, и они вполне по силам партийцам. Нужно только продолжать действовать". Айжан Скакова

Эксперт остановилась на вопросе, что необходимо предпринять для того, чтобы в кратчайшие сроки прекратить такое расточительство водных ресурсов.

"Существенная доля потребления воды в Казахстане занимает сельское хозяйство. Потребление питьевой и бытовой воды занимает всего 4%. Потребление воды в сельском хозяйстве – 63%. При этом потери при транспортировке воды – доставке на орошение – составляют 50%. Таким образом, можно сделать вывод, что половину воды Казахстан теряет при ее доставке до полей и огородов. Коэффициент полезного действия оросительных систем в республике не превышает показателя в 0,45-0,55. Поэтому почти 50% поливной воды в них теряется". Айжан Скакова

Между тем, по словам эколога, только на 16% орошаемой пашни используются технологии капельного полива и дождевальные установки.

Президент в своем последнем выступлении подчеркнул, что больше половины воды страны уходит в песок, и это надо немедленно остановить. Многие политики и общественные деятели выдвигали предложения и озвучивали варианты решения водного вопроса. В том числе и партия "Байтак" со своей стороны предпринимает усилия по борьбе с водным дефицитом.

"Действительно, большая часть поливной воды у нас уходит в песок. Поэтому необходимо менять политику господдержки в орошаемом земледелии. Ее должны получать только те, кто внедряет водосберегающие технологии", – считает Айжан Скакова.

Фото: из личного архива Айжан Скаковой

Эколог предложила в тех сельскохозяйственных регионах, где имеются наибольшие потери воды, развить протяженность оросительных сетей до 7,4 тыс. км, а также увеличить площадь земель с применением водосберегающих технологий, таких как капельное орошение, дождевание, до 420 тыс. га.

"Для этого министерствам сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов совместно с акиматами областей нужно разработать региональные дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий на орошаемых площадях до 2025 года, а также принять меры по модернизации существующих гидротехнических сооружений, колодцев и скважин на пастбищах". Айжан Скакова

Второй фактор, с которым, по мнению эксперта, связаны существенные потери воды, – это повышенное водопотребление населения.

"Сейчас в Казахстане ежедневное потребление воды на душу населения составляет 3499 лит­ров. Для сравнения: в Германии потребляют 855 лит­ров, а в Британии – всего 348 лит­ров. Основным и решающим методом прекращения такого расточительства может быть один – тарифное регулирование водопотребления. В настоящее время тарифы для коммунальных потребителей достаточно низкие и обычно не полностью покрывают операционные затраты. Средняя сумма счета по оплате услуг хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет всего 0,2% от среднего дохода домохозяйства по сравнению со средним показателем 0,8% в других странах (в России – 0,5%, Германии – 1,1%)", – отмечает специалист.

По словам Айжан Скаковой, если рассматривать затраты на потребление воды, опираясь на опыт других стран, то очевидно, что в результате низкого уровня тарифов вода казахстанцами воспринимается как бесплатный ресурс, и большинство потребителей не пытаются использовать ее экономно.

"Нужно определить реальную себестоимость воды для каждого водного бассейна и ввести дифференцированные тарифы на водопотребление с учетом международного опыта. На самом деле в нашем государстве нет понятия "себестоимость воды" – по тарифу у нас и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в ЖКХ платят только за доставку воды, но не за саму воду, будто она ничего не стоит. Зачем это нужно? Как раз для того, чтобы в каждом конкретном регионе была точно рассчитанная стоимость воды, учитывающая экономическую, экологическую, технологическую и иную специфику региона. Необходимо считать себестоимость воды на основании экологического ущерба. Однако на государственном уровне этот вопрос не рассматривается, даже учитывая практически катастрофическую ситуацию с водными ресурсами в стране", – поясняет эколог.

Проблему нерационального потребления воды автомойками редакция уже освещала, и об этом можно почитать здесь. Но возможно уменьшить расход воды и с помощью переустройства системы канализации, чтобы в наших городах для бытовых и технических нужд использовался отдельный водопровод, как, например, на Западе.

"Показателен, например, опыт Японии, где в туалете используются только стоки внутренней канализации. И для этого переустроена вся внутренняя водно-канализационная система. При желании можно произвести такое техническое переустройство и в казахстанских домах. Полагаться только на сознательность людей недостаточно. Нужны более жесткие законодательные рычаги, возможно, непопулярные меры – более высокие тарифы на воду", – предлагает Айжан Скакова.

Помимо явного дефицита водных ресурсов в областях, которые занимаются сельским хозяйством, запасы воды почти исчерпаны в трех следующих: Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской. Об этом заявили в Министерстве экологии.

В Казахстане всего восемь водных бассейнов. К 2030 году дефицит водных ресурсов по Арало-Сырдарьинскому, Жайык-Каспийскому, Есильскому, Нура-Сарысуйскому и Шу-Таласскому водохозяйственным бассейнам составит 9,5 км³. При этом эти бассейны уже и сейчас можно назвать стрессовыми, и дальнейшее социально-экономическое развитие в этих регионах находится под угрозой, сообщила Айжан Скакова.

"Проблемные регионы – это западные регионы: Мангистауская область, Южный Казахстан, в частности, Кызылординская область. Особый дефицит воды наблюдается именно в районах рек Сырдарья, Урал, Шу, Или и Талас. С учетом глобального потепления, аридной территории страны, которая подвержена засушливости на 60%, засух будет больше. В сложившейся ситуации еще к одним непопулярным мерам относится установление тарифов на воду в сторону увеличения всем потребителям. Например, сегодня вода для фермера обходится слишком дешево. Когда будет установлена себестоимость воды, водопотребителю станет невыгодно транжирить ее, он начнет думать о менее влаголюбивых культурах и станет пользоваться водосберегающими технологиями. В целом, следует разработать и обновить нормы и лимиты на водопользование в условиях дефицита воды по всем бассейнам и секторам экономики как основу для планирования экономических программ и проектов контроля водопользования", – считает эколог.

Стоит отметить, что проблемы с водой имеются не только у Казахстана. Они есть и в Узбекистане, и Кыргызстане. Объединения, фонды, в том числе и партия "Байтак", работают со своими коллегами и сообща решают водный вопрос, подчеркнула спикер.

"В странах Центральной Азии, как и повсюду в мире, объем воды из расчета на душу населения резко снижается. На передний план выходят вопросы рационального потребления и международного сотрудничества в сфере защиты трансграничных водных ресурсов. Согласно климатическим прогнозам, в ряде регионов Центральной Азии нагрузка на водные ресурсы к 2040 году вырастет в 2,8 раза. В ноябре 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создать Международный водно-энергетический консорциум. Платформой, в рамках которой страны Центральной Азии смогут урегулировать водопользование, может стать Международный фонд спасения Арала (МФСА)". Айжан Скакова

Эколог добавила, что Фонд подходит для этого по правовой базе и по политическому значению – его президентом избирается один из глав государств Центральной Азии. Ключевой орган Фонда – Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК), которая состоит из глав водохозяйственных ведомств стран региона.

"МКВК согласует вопросы водопользования в бассейне Арала, но не имеет полномочий для реализации своих решений, а также механизмов на случай, когда страны не выполняют своих обязательств. Интересы ключевого для региона энергетического сектора и экологических ведомств в комиссии вообще не представлены. Чтобы решить эти проблемы, на базе МФСА необходимо создать Международный водно-энергетический консорциум (МВЭК). Этот орган обеспечит финансирование национальных и трансграничных проектов водного хозяйства и энергетики, скоординирует работу региональных государств в этой области. Инвестиционную поддержку консорциуму могут оказать международные финансовые институты, в том числе ЕАБ", – сообщила Скакова.

Стоит отметить колоссальную роль Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Три страны региона – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан – являются сторонами Конвенции, а две страны не являются сторонами, но, тем не менее, также работают в рамках этой Конвенции, участвуют в экспертных группах, рабочих встречах.

"В 2008 году состоялся саммит учредителей Международного фонда спасения Арала. Учредителями фонда выступают президенты стран Центральной Азии. На саммите президент Узбекистана призвал все страны ЦА разработать региональную программу совместного использования водных ресурсов. Мне кажется, это ответственная инициатива, которая находится в нижнем течении, получает большую часть воды из рек Амударья и Сырдарья и использует ее на орошение. Это одна из ключевых и приоритетных мер, поэтому интенсивно применяются сберегающие технологии, ведутся научные исследования по выращиванию засухоустойчивых культур, которые требуют меньше воды. Это достаточно большой объем работы, которая будет продолжаться. Еще не удалось достичь максимального потенциала рационального использования существующих ирригационных систем, которые были введены в эксплуатацию достаточно давно и их обновление требует массовых инвестиций". Айжан Скакова

Так на сколько же хватит запасов воды в Казахстане и есть ли вероятность того, что следующему поколению нечего будет пить? Эколог Айжан Скакова старалась разобраться в этом вопросе.

По оценке ученых, водные ресурсы Казахстана сильно зависят от речного и озерного стока. Из-за географического положения республика обладает дефицитом водных ресурсов. Удельная водообеспеченность страны – 37 тыс. м³/км², или 6 тыс. м³ на одного человека в год. Большая территория Казахстана относится к бессточным бассейнам внутренних озер, не имеющих выхода к океану. Атмосферные осадки незначительны, за исключением горных регионов.

"По разным оценкам, общий поверхностный сток имеет разные цифры. Сегодня в Казахстане следует проводить актуализацию этих данных. Если исходить из того, что общие водные ресурсы рек составляют 101 км³, из которых 57 км³ формируются на территории Казахстана, остальной объем поступает из сопредельных государств: России – 8 км³, Китая – 19 км³, Узбекистана – 15 км³, Кыргызстана – 3 км³. Запасы пресной воды в км³: озера – 90; водохранилища – 5; сток рек – 01; подземные воды – 5; ледники – 8; всего – 39. Также в Казахстане есть следующая особенность – водные ресурсы распределены неравномерно по территории страны и по сезонам". Айжан Скакова

При этом, как отметила эксперт, надежными и возобновляемыми считаются всего 23 км³ из них. А это только пятая часть от всего объема.

Эколог заключила, что в связи с изменением климата, водностью года, сезонностью, увеличением трансграничного стока, который ежегодно только растет, есть риск, что эти доступные ресурсы снизятся к 2030 году на 40%. А это приведет к огромному дефициту воды.

Кроме всего прочего, в Казахстане также остро стоит вопрос с загрязнением водоемов. На востоке в бассейне Иртыша и юго-востоке в бассейне Балхаша превалируют тяжелые металлы – медь и цинк.

Партнерский материал