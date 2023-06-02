"Увидеть Париж и победить". Самые ожидаемые матчи выходных на "Ролан Гаррос"

Парижский турнир "Большого шлема" приближается к своему экватору, а фавориты продолжают гонку за заветным трофеем.

Хольгер Руне – Хенаро Альберто Оливьери

Шестая ракетка мира, Хольгер Руне, вышел в третий круг, даже не ударив по мячу, поскольку его соперник по второму кругу Гаэль Монфис выбыл из-за травмы после недавнего возвращения из длительного перерыва. В этом сезоне Руне в хорошей форме с результатом 13-3 на европейском грунтовом корте. Он дошел до финалов в Монте-Карло и Риме.

Тем временем Оливьери дебютировал в ATP туре в Париже на проходящем турнире "Большого шлема". Он одержал две победы на Открытом чемпионате Франции, обыграв итальянца Андреа Вавассори и Джованни Мпетши Перрикара, получившего wildcard.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Хольгер Руне – 1.03, Хенаро Альберто Оливьери – 12.00

Чжан Чжичжэнь – Каспер Рууд

Каспер Рууд встретится с 71-й ракеткой мира Чжичжэнь Чжаном в третьем круге "Ролан Гаррос" уже в эту субботу.

Победа в двух сетах над Элиасом Имером вывела Рууда во второй круг, где он встретился с Джулио Зеппиери. Единственного брейка на подаче норвежцу было достаточно, чтобы выиграть первый сет. Он еще больше укрепил свое доминирование во втором сете, дважды прервав подачу своего соперника на пути к победе.

Для Чжана Чжичженя выход в третий круг турнира "Большого шлема" стал первым в карьере. Поклонникам тенниса, безусловно, будет интересно, сумеет ли китайский теннисист одержать победу над Руудом, успешно выступающим на грунтовом покрытии.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Чжан Чжичжэнь – 6.00, Каспер Рууд – 1.13

Елена Рыбакина – Сара Соррибес-Тормо

Четвертьфиналистка прошлого "Ролан Гаррос", Елена Рыбакина, сразится с Сарой Соррибес-Тормо за место в топ-16 на парижском турнире "Большого шлема".

Благодаря своим стабильным выступлениям действующая чемпионка Уимблдона прочно закрепилась в составе женской теннисной "большой тройки" наряду с Игой Швёнтек и Ариной Соболенко. В настоящее время казахстанка занимает 4-ю строчку мирового рейтинга, завоевав в этом году два трофея – WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Риме.

Спортсменки встречались единожды, и Сара Соррибес-Тормо опережает Рыбакину со счетом 1:0 в их очном противостоянии. Испанка одержала победу над Рыбакиной со счетом 6-1, 3-6, 6-2 в их единственной на данный момент встрече в Майами в 2021 году.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Елена Рыбакина – 1.19, Сара Соррибес-Тормо – 4.70

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