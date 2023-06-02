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83-летний Аль Пачино потребовал тест на отцовство от беременной возлюбленной

83-летний Аль Пачино потребовал тест на отцовство от беременной возлюбленной Фото: Instagram/nooralfallah
83-летний американский актер Аль Пачино потребовал проведение экспертизы ДНК для установления отцовства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pagesix, артист был убежден, что бесплоден, поэтому отцовство ребенка его подруги Нур Альфаллы вызывает у него сомнения. Как пишет издание, пока публика радовалась за Аль Пачино и направляла ему поздравления, он требовал от возлюбленной тест на отцовство.

Слухи о романе Аль Пачино с Альфаллой появились в апреле прошлого года. Их видели за ужином в Венеции. По данным СМИ, партнерша актера находится на восьмом месяце беременности.

Аль Пачино узнал о беременности только тогда, когда Нур была уже на шестом.

Девушка согласилась на тест ДНК. Издание утверждает, что его результаты подтвердили, что актер действительно скоро станет отцом в очередной раз. По словам инсайдеров, артист думал, что отношения с Альфаллой закончились давно.


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Пол ребенка пара раскрывать не стала.

Нур "одурачила" Пачино, считают собеседники таблоидов. Они также высказали предположение, что Нур годами хотела ребенка от звезды.

"В основном она встречается с очень богатыми мужчинами старшего возраста… Она была с Аль Пачино некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте, похоже, не является проблемой, хоть он и старше ее отца", — говорят инсайдеры.

Ранее Нур встречалась с Миком Джаггером.

Аль Пачино – отец троих детей, при этом он официально никогда не был женат. Старшая дочь Джули родилась в 1989 году, а в 2001 году актриса Беверли Д’Анджело родила Аль Пачино двойняшек: Оливию и Антона.

Ранее Роберт Де Ниро в 79 лет стал отцом в седьмой раз.

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