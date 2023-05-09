У 79-летнего Роберта Де Ниро родился седьмой ребенок

У 79-летнего американского актера Роберта Де Ниро недавно родился седьмой ребенок, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист заявил в ходе интервью ET Canada о новом фильме "Уикенд с батей".

"С детьми ничего не поделаешь. Иногда у вас просто нет выбора, любой родитель хочет поступать правильно, но иногда вы не можете сделать этого", – рассуждал он в интервью ET Canada.

Де Ниро спросили о количестве детей, на что он заявил, что недавно стал отцом седьмого малыша.

Позже представители американского актера подтвердили изданию эту информацию. Но о матери новорожденного они не рассказали.

Де Ниро был дважды женат. У него двое детей – Дрена, 51 год, и Рафаэль, 46 лет – от его первой жены Дайан Эбботт (Дрену он удочерил), и двое детей – Эллиот, 25 лет, и Хелен, 11 лет – от бывшей жены Грейс Хайтауэр. Он также является отцом сыновей-близнецов Аарона и Джулиана, 27 лет, от бывшей девушки Туки Смит.

Отметим, что в феврале стало известно о рождении седьмого ребенка у 50-летнего британского актера Джуда Лоу.