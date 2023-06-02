Ситуация в Украине: Китай призвал перестать отправлять сторонам оружие, в РФ не видят предпосылок для диалога
Фото: president.gov.ua
Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России обходить санкции, Владимир Зеленский ответил, когда начнется контрнаступление, сообщает Zakon.kz.
- Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Ставки распорядился проверить бомбоубежища по всей стране;
- На совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, пока идут военные действия;
- На той же встрече, отвечая на вопрос о прогнозируемом наступлении, Зеленский ответил, что "Деоккупация наших территорий – это и есть результат контрнаступления. Когда это будет происходить, вы поймете, что оно происходит";
- Также Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России обходить санкции Запада;
- Украину не пригласят вступить в альянс на июльском саммите в Вильнюсе, а НАТО и ЕС не должны давать чрезмерные обещания таким кандидатам, как Киев. С таким предостережением выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес;
- Россия будет обеспечивать свою безопасность, это исключает членство Украины в НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков;
- Также Песков: Россия не видит предпосылок для диалога с Украиной;
- Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Хельсинки заявил, что ситуация в Украине усилила возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от КНР;
- США готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями без предварительных условий, подтвердил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан;
- Китай призвал все страны перестать отправлять воюющим сторонам оружие. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, сообщает Sky News;
- Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон ЕС и сама "выстрелит себе в ногу", считает замглавы МИД РФ Михаил Галузин;
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