Японские ученые планируют передавать энергию из космоса на Землю уже через два года

Уже в 2025 году японцами будет реализован масштабный проект по передаче энергии, получаемой из размещённых в космосе солнечных панелей на Землю, сообщает Zakon.kz

Реализовывать проект будут частные компании при поддержке государства, пишет IXBT со ссылкой на японское космическое агентство JAXA.

В проекте будут задействованы небольшие орбитальные спутники, которые и будут передавать энергию в микроволновом диапазоне на Землю.

Прорыв в этой области японские ученые совершили еще в 2015 году, когда смогли передать 1,8 кВт мощности, но тогда расстояние составляло всего 50 метров. Сейчас речь идет о расстояниях в сотни километров.