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Японские ученые планируют передавать энергию из космоса на Землю уже через два года

Японские ученые планируют передавать энергию из космоса на Землю уже через два года Фото: Kyoto University
Уже в 2025 году японцами будет реализован масштабный проект по передаче энергии, получаемой из размещённых в космосе солнечных панелей на Землю, сообщает Zakon.kz

Реализовывать проект будут частные компании при поддержке государства, пишет IXBT со ссылкой на японское космическое агентство JAXA.

В проекте будут задействованы небольшие орбитальные спутники, которые и будут передавать энергию в микроволновом диапазоне на Землю.

Прорыв в этой области японские ученые совершили еще в 2015 году, когда смогли передать 1,8 кВт мощности, но тогда расстояние составляло всего 50 метров. Сейчас речь идет о расстояниях в сотни километров.

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