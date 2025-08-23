#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.34
623.05
6.65
Наука и технологии

Ученые показали таинственные изображения Земли и Луны из глубокого космоса

Темнота, Земля, Луна, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 02:59 Фото: pixabay
Космический аппарат Psyche, запущенный NASA в октябре 2023 года к богатому металлами астероиду Психея, сделал редкий снимок Земли и Луны из глубин космоса. Зонд запечатлел их с расстояния около 290 миллионов километров, сообщает Zakon.kz.

По информации Phys.org, в июле команда миссии протестировала камеры аппарата, чтобы убедиться в их способности фиксировать объекты, отражающие солнечный свет.

В качестве тренировочной цели была выбрана наша планета. На снимке она выглядит крошечной точкой на фоне созвездия Овна, но различима. Более того, чуть выше можно разглядеть и более тусклую Луну.

Этот кадр напоминает легендарную "Бледно-голубую точку" (Pale Blue Dot), сделанную "Вояджером‑1" в 1990 году с расстояния 6 миллиардов километров. Хотя Psyche находится значительно ближе, снимок передает аналогичное впечатление хрупкости нашей планеты в бескрайних просторах космоса.

Основная цель миссии – изучение астероида Психея, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Ученые предполагают, что объект может быть оголенным ядром древней протопланеты – строительного блока, из которого формировались планеты Солнечной системы.

Его диаметр составляет около 280 километров, и он вращается во внешней части главного астероидного пояса. Космическому аппарату предстоит преодолеть около 3,54 миллиарда километров, прежде чем он достигнет цели в июле 2029 года.

Зонд оборудован камерами, способными фиксировать как видимый, так и инфракрасный свет. Эти технологии позволят исследовать состав Психеи и получить ключевые данные о формировании металлических ядер планет.

Ранее в NASA заявили о новом неизвестном спутнике Урана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
После рождения детей у мужчин меняется мозг – исследование
Наука и технологии
16:51, 23 августа 2025
После рождения детей у мужчин меняется мозг – исследование
Математики высчитали, какой контент завирусится в интернете
Наука и технологии
11:33, 23 августа 2025
Математики высчитали, какой контент завирусится в интернете
Красивых блогеров предупредили о неприятном факте
Наука и технологии
09:42, 23 августа 2025
Красивых блогеров предупредили о неприятном факте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: