Ученые показали таинственные изображения Земли и Луны из глубокого космоса

Космический аппарат Psyche, запущенный NASA в октябре 2023 года к богатому металлами астероиду Психея, сделал редкий снимок Земли и Луны из глубин космоса. Зонд запечатлел их с расстояния около 290 миллионов километров, сообщает Zakon.kz.

По информации Phys.org, в июле команда миссии протестировала камеры аппарата, чтобы убедиться в их способности фиксировать объекты, отражающие солнечный свет.

В качестве тренировочной цели была выбрана наша планета. На снимке она выглядит крошечной точкой на фоне созвездия Овна, но различима. Более того, чуть выше можно разглядеть и более тусклую Луну.

<br>

Этот кадр напоминает легендарную "Бледно-голубую точку" (Pale Blue Dot), сделанную "Вояджером‑1" в 1990 году с расстояния 6 миллиардов километров. Хотя Psyche находится значительно ближе, снимок передает аналогичное впечатление хрупкости нашей планеты в бескрайних просторах космоса.

Основная цель миссии – изучение астероида Психея, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Ученые предполагают, что объект может быть оголенным ядром древней протопланеты – строительного блока, из которого формировались планеты Солнечной системы.

Его диаметр составляет около 280 километров, и он вращается во внешней части главного астероидного пояса. Космическому аппарату предстоит преодолеть около 3,54 миллиарда километров, прежде чем он достигнет цели в июле 2029 года.

Зонд оборудован камерами, способными фиксировать как видимый, так и инфракрасный свет. Эти технологии позволят исследовать состав Психеи и получить ключевые данные о формировании металлических ядер планет.

Ранее в NASA заявили о новом неизвестном спутнике Урана.