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Главных счастливчиков лета назвали астрологи

Главных счастливчиков лета назвали астрологи Фото: pixabay
Астролог Тамара Глоба считает, что Тельцам судьба уготовила период удачи и везения на все лето, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Глоба, у некоторых представителей этого знака белая полоса продолжится до конца года. Одиноким Тельцам повезет в любви — они встретят человека, с которым смогут построить крепкий союз. Те, у кого есть семья, смогут гармонизировать отношения со второй половинкой и решить накопившиеся недоразуменния и конфликты.

На работе у рожденных под этим созвездием людей появится отличная возможность хорошо заработать. Вообще, деньги будут в буквальном смысле липнуть к Тельцам – можно выиграть в лотерею, получить неожиданную премию или дорогой подарок. Кроме того, вероятен возврат давнего крупного долга.

Для того, чтобы события складывались удачно, необходимо прислушиваться к своей интуиции.

Ранее мы писали о том, в каких сферах смогут разбогатеть представители знаков зодиака.

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