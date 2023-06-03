Международный экологический форум прошел в Уральске

2 июня в Уральске состоялся традиционный VI Международный экологический форум "Uralsk Green Forum" при содействии компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в." и акимата Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Основная цель традиционного ежегодного форума – решение актуальных вопросов охраны окружающей среды, выстраивание диалога между государством, бизнесом и гражданским обществом. В этом году участники форума обсудили тему "Новые тренды в интеграции принципов ESG и устойчивого развития".

Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области

Форум собрал свыше 120 участников, в числе которых представители Министерства экологии и природных ресурсов, Мажилиса Парламента РК, компаний-природопользователей, члены экологических ассоциаций, эксперты и специалисты в области экологии и зеленой трансформации, студенты вузов, СМИ.



В своей речи аким ЗКО Нариман Турегалиев озвучил экологические меры, которые принимаются в регионе.

Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области

"По итогам прошлого года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу региона составили 34 тысячи тонн. Это 1,5% в общереспубликанском срезе и один из лучших показателей среди регионов. Также мы реализуем ряд проектов по улучшению экологии посредством управления водными ресурсами. С 2019 года вдвое увеличился объем воды, поставляемый из соседней России для южных и западных районов области, где ощущается нехватка. Внедряя новые технологии, мы должны рационально и эффективно управлять водными ресурсами. В регионе ведутся работы по поэтапному переходу на подземные источники. На сегодня уже завершено бурение 4 из запланированных 6-ти скважин для водообеспечения областного центра. В рамках Национального проекта "Жасыл Казахстан" в нашей области планируется довести процент переработки твердых бытовых отходов с 15 до 18%. В целом, по области ведется комплекс работ по улучшению экологии. Есть все предпосылки для развития проектов по достижению нейтрализации углерода и переработке ТБО", – сказал Нариман Турегалиев.

Международные принципы ESG, основанные на трех взаимосвязанных составляющих — экологии (Environmental), социальной политике (Social) и корпоративном управлении (Governance), приобретают все большую популярность в современной повестке крупных компаний. Это значит, что теперь залог успеха компании смещается в сторону ответственного ведения бизнеса с заботой о человеке и природе. Ключевые позиции в ESG-трансформации занимает системное видоизменение подхода к деятельности предприятий в области экологической безопасности и охраны труда.

Генеральный директор "Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в." Джанкарло Рую отметил важность данного форума и пользу таких диалоговых площадок.

Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области

"В рамках форума создается диалоговая площадка для крупных корпораций, как КПО, государственные органы, акимат ЗКО, МСБ и граждан для обсуждения планов, идей и развития нашего бизнеса в контексте перехода к "зеленой" энергетике. Мы собрали все стороны и это единственный способ добиться положительной динамики. Следует отметить, что вопросы перехода к "зеленой" энергетике в целом, нельзя решать отдельно от вопросов развития бизнеса и это серьезный вызов, который мы пытаемся урегулировать, поскольку нам необходимо развиваться в стране, в регионе, необходимо обеспечивать стабильную работу, процветание и при этом, мы должны вести бизнес в рамках "зеленой" концепции. У нас крупное производство, значительное присутствие в регионе, в компании работает 4000 человек, расширяется развитие бизнеса, поэтому для нас важно быть лидерами. Мы одни из тех, кто продвигает дискуссии о том, как бизнес может быть более экологичным, устойчивым, а также генерировать инициативы в области энергетического перехода", – отметил Джанкарло Рую.

В рамках форума были подписаны два соглашения: о взаимном сотрудничестве в области развития потенциальных офсетных проектов в Западно-Казахстанской области между акиматом ЗКО и KПO б.в., а также о сотрудничестве и взаимодействии в сфере возможности применения переработанных промышленных отходов в качестве вторичного сырья между Департаментом экологии ЗКО, областным управлением природных ресурсов и регулирования природопользования, компанией КПО б.в. и Западно-Казахстанским университетом им.М.Утемисова.

Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области

Также были награждены лучшие организации и специалисты в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области

Завершился форум принятием резолюции, в которой участники международного экологического форума "Uralsk Green Forum" рекомендовали: создать условия для дальнейшего развития ESG принципов для устойчивого развития региона, принимая во внимание региональный и международный опыт; способствовать повышению культуры населения в области использования природоохранных технологий, направленных на сокращение и поглощение выбросов парниковых газов, и в области устойчивого управления отходами.