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На ночных улицах Алматы заметили горящий внедорожник

На ночных улицах Алматы заметили Фото: кадр из видео
В алматинских соцсетях появилось видео, на котором объятый пламенем автомобиль Toyota Land Cruiser двигается по улице ночного города. Авторы видео утверждают, что снято оно в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Если верить голосам за кадром, горящий внедорожник сняли на проспекте аль-Фараби, рядом с пересечением улицы Розыбакиева в ночь со 2 на 3 июня.

На кадрах автомобиль перекатывается через две полосы, затем врезается в дерево.

Утверждается, что никто не пострадал. Что именно случилось, пока неизвестно.


В итоге машина полностью сгорела.

Редакция Zakon.kz запросила соответствующие службы города о происшествии.

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