Ночное ДТП в Алматы: внедорожник снес столб и перевернулся

В Алматы в ночь на 13 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Daewoo Damas и Toyota Land Cruiser, в результате которого пострадал ребенок, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, авария произошла на проспекте Райымбека, не доезжая улицы Ахрименко. Daewoo Damas двигался по крайней правой полосе и начал поворот направо на прилегающую улицу. В этот момент по автобусной полосе следовал Toyota Land Cruiser, который допустил столкновение с поворачивавшим автомобилем.

Фото: Zakon.kz

От удара обе машины выехали за пределы проезжей части. Daewoo Damas пересек бордюр, опрокинулся и, по словам очевидцев, врезался в ограждение, а также повредил дорожный знак.

Фото: Zakon.kz

Toyota Land Cruiser, вылетев с дороги, сбил опору линии электропередачи и фонарный столб, после чего опрокинулся на крышу на тротуаре.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся в салоне Daewoo Damas. Он был госпитализирован. Водителям обоих автомобилей медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Фото: Zakon.kz

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.





