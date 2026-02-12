Ночное ДТП в Алматы: внедорожник снес столб и перевернулся
По предварительной информации, авария произошла на проспекте Райымбека, не доезжая улицы Ахрименко. Daewoo Damas двигался по крайней правой полосе и начал поворот направо на прилегающую улицу. В этот момент по автобусной полосе следовал Toyota Land Cruiser, который допустил столкновение с поворачивавшим автомобилем.
Фото: Zakon.kz
От удара обе машины выехали за пределы проезжей части. Daewoo Damas пересек бордюр, опрокинулся и, по словам очевидцев, врезался в ограждение, а также повредил дорожный знак.
Фото: Zakon.kz
Toyota Land Cruiser, вылетев с дороги, сбил опору линии электропередачи и фонарный столб, после чего опрокинулся на крышу на тротуаре.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся в салоне Daewoo Damas. Он был госпитализирован. Водителям обоих автомобилей медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.
Фото: Zakon.kz
В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
11 февраля 2026 года смертельное ДТП произошло в селе Гульдала Алматинской области.