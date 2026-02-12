#Казахстан в сравнении
Происшествия

Ночное ДТП в Алматы: внедорожник снес столб и перевернулся

ДТП, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 01:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы в ночь на 13 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Daewoo Damas и Toyota Land Cruiser, в результате которого пострадал ребенок, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, авария произошла на проспекте Райымбека, не доезжая улицы Ахрименко. Daewoo Damas двигался по крайней правой полосе и начал поворот направо на прилегающую улицу. В этот момент по автобусной полосе следовал Toyota Land Cruiser, который допустил столкновение с поворачивавшим автомобилем.

Фото: Zakon.kz

От удара обе машины выехали за пределы проезжей части. Daewoo Damas пересек бордюр, опрокинулся и, по словам очевидцев, врезался в ограждение, а также повредил дорожный знак.

Фото: Zakon.kz

Toyota Land Cruiser, вылетев с дороги, сбил опору линии электропередачи и фонарный столб, после чего опрокинулся на крышу на тротуаре.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся в салоне Daewoo Damas. Он был госпитализирован. Водителям обоих автомобилей медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Фото: Zakon.kz

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.


11 февраля 2026 года смертельное ДТП произошло в селе Гульдала Алматинской области.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
