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Повышенное загрязнение воздуха зафиксировали в шести городах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха зафиксировали в шести городах Казахстана Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Четвертого июня в шести городах страны ожидается повышенная концентрация вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz.

Синоптики Казгидромета зафиксировали неблагоприятные метеоусловия сразу в шести городах Казахстана. Это значит, что в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау и Актау будет особо загрязненный воздух.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось ранее, в Алматы намерены решать проблемы загрязнения воздуха. Изменить ситуацию сможет новый генеральный план города. Подробнее об этом рассказал Тимур Елеусизов, депутат и руководитель Республиканской общественной организации KAZ ECO.

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