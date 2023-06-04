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Жассарбазовцы водрузили флаг Казахстана на пике алматинских гор

люди, флаг РК Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Высота 3964 метров над уровнем моря покорилась алматинским юнармейцам. Накануне Дня государственных символов Казахстана Государственный флаг страны установлен воспитанниками военно-патриотического клуба на пике Туристов (3964 м).

Таким образом, военно-патриотический клуб Алматы преподнес всем казахстанцам подарок.

Для алматинского военно-патритического клуба уже стало традицией каждый год брать несколько пиков высотой от 3500 до 4317.

люди, флаг РК

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

За спиной каждого жас сарбазовца, юных моряков военно-патриотического клуба "Киров" и ВПК "Жас шекарашы" уже несколько покоренных высот – пик Бауыржана Момышұлы, пик Әлии Молдагуловой, пик Рахимжана Кошкарбаева, пик Вооруженных сил РК, пик Жас шекарашы, пик Кара майора и многие другие.

Занятия по альпинизму и скалолазанию в клубе проводятся круглый год, восхождения совершаются зимой и летом.

По словам воспитанницы клуба Ахметовой Томирис, водрузить флаг Казахстана на горной вершине – это большая ответственность и честь для юных патриотов. Очень нравится заниматься в клубе, здесь я научилась сплоченности и обрела много надежных товарищей.

"Наши дети осваивают навыки альпинизма, скалолазания и начальной военной подготовки в горах Иле-Алатауского национального парка, — отметил военрук Алматинского военно-патриотического клуба Бахытжан Перимбетов. – К восхождению на вершины юные альпинисты допускаются после полугодовой легкоатлетической и горной подготовки, которая включает в себя все необходимые навыки в горах. К зимним восхождениям детей допускают уже с опытом, сначала на малые высоты – до 4000 м над уровнем моря, и лишь затем, по мере накопления физической, тактической закалки и умения, можно покорять вершины до четырех с половиной тысяч метров. Взвод юнармейцев непосредственно перед восхождением, как правило, проходит военно-полевые сборы по горной и альпинистской подготовке".

Ребята покоряют вершины под руководством опытных наставников и инструкторов, учатся ориентированию и выживанию в горной местности. Маршруты разрабатываются опытными альпинистами. Восхождения на новые вершины обычно совершаются к государственным праздникам. Таким образом, воспитанники военно-патриотического клуба "Киров" поздравляют граждан Республики Казахстан. Отметим, что деятельность военно-патриотических клубов мегаполиса курирует Департамент по делам обороны г. Алматы.

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