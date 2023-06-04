Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Арест грозит жительнице Байконура за жестокое обращение с ребенком

Арест грозит жительнице Байконура за жестокое обращение с ребенком Фото: pixabay
45-летнюю жительницу Байконура привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с ребенком. Ей грозит 40 суток ареста, сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры Байконура, 45-летняя женщина в течение нескольких месяцев не выполняла родительские обязанности должным образом. Сообщается, что не были соблюдены также условия проживания ребенка, пишет Sputnik.


"Она не обеспечивала соблюдение элементарных гигиенических норм по месту проживания ребенка, не проявляла должного внимания к его физическому, психическому и нравственному развитию, и все это было соединено с жестоким обращением с ним". Прокуратура Байконура

Известно, что мальчику девять лет. Он с мамой проживает в Байконуре, и дело завели российские власти, но так как женщина является гражданкой Казахстана, дело передано в правоохранительные органы РК.

Согласно законодательству Казахстана, максимальное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением с ним, предусмотрено в виде сорока суток ареста.

Чаще в Казахстане в жестоком обращении с детьми или нанесении им травм намеренно подозревают работников воспитательных и учебных заведений. Родители нередко заявляют о нанесении побоев в детских садах, а также выявляют случаи жестокого обращения в специальных учреждениях. Так, в середине мая очередной случай обнародовали в Актобе, где в избиении детей с особыми потребностями заподозрили санитаров.

Читайте также

Тренер по боксу спас тонувшую в Алматинке девочку

Стали известны подробности об утонувшем в Таиланде казахстанце

Казахстанец впал в кому после купания в Таиланде

Мария Мельникова
Байконур
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
На самом большом экране Нью-Йорка запустили ролики в поддержку Димаша
На самом большом экране Нью-Йорка запустили ролики в поддержку Димаша
чай
Чем опасен для здоровья черный чай
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления