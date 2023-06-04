Арест грозит жительнице Байконура за жестокое обращение с ребенком

45-летнюю жительницу Байконура привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с ребенком. Ей грозит 40 суток ареста, сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры Байконура, 45-летняя женщина в течение нескольких месяцев не выполняла родительские обязанности должным образом. Сообщается, что не были соблюдены также условия проживания ребенка, пишет Sputnik.





"Она не обеспечивала соблюдение элементарных гигиенических норм по месту проживания ребенка, не проявляла должного внимания к его физическому, психическому и нравственному развитию, и все это было соединено с жестоким обращением с ним". Прокуратура Байконура

Известно, что мальчику девять лет. Он с мамой проживает в Байконуре, и дело завели российские власти, но так как женщина является гражданкой Казахстана, дело передано в правоохранительные органы РК.

Согласно законодательству Казахстана, максимальное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением с ним, предусмотрено в виде сорока суток ареста.

Чаще в Казахстане в жестоком обращении с детьми или нанесении им травм намеренно подозревают работников воспитательных и учебных заведений. Родители нередко заявляют о нанесении побоев в детских садах, а также выявляют случаи жестокого обращения в специальных учреждениях. Так, в середине мая очередной случай обнародовали в Актобе, где в избиении детей с особыми потребностями заподозрили санитаров.