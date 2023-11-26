Облила кошку уксусом: жительница Павлодара извинилась за жестокое обращение с животным

27-летняя жительница Павлодара, которую подозревают в жестоком обращении с кошкой, которую женщина облила уксусом, принесла "извинения жителям" города, сообщает Zakon.kz.

После публикаций в социальных сетях, полицейские Павлодара выехали по адресу, который указали волонтеры-зоозащитники города, чтобы проверить факт преступления. Дело на особый контроль взяло руководство департамента полиции Павлодарской области, отмечают в ведомстве.

Подозреваемую установили и провели ряд мероприятий в рамках уголовного расследования. Сама же подозреваемая, 27-летняя жительница города, извинилась на камеру.

"Я приношу свои искренние извинения жителям города Павлодар", – заявила женщина.

"По факту жестокого обращения с животным начато досудебное расследование по статье 316 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Кадры жестокого обращения с животным попали на видео камеры наблюдения, установленной в подъезде одного из домов Павлодара. В опубликованном ролике видно, как женщина выходит в подъезд и обливает сначала площадку уксусом, затем льет жидкость на сидящую там кошку. Волонтеры сообщили, что животное получило серьезные химические ожоги слизистых, в том числе и глаза.

Весной 2023 года в министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что по республике теперь функционирует "горячая линия" по ответственному обращению с животными.