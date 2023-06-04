Государственный флаг на высоте 3,6 км установили полицейские Алматинской области

Сотрудники департамента полиции Алматинской области водрузили флаг на высоте 3 600 м над уровнем моря в честь Дня государственных символов, сообщает Zakon.kz.

4 июня, в День государственных символов, сотрудники департамента полиции Алматинской области поднялись на пик Октябренок, где установили флаг Казахстана.

Высота, на которой установлен теперь государственный символ страны составляет 3 600 метров над уровнем моря.

"Пусть наш флаг реет гордо, а независимость будет вечной!", – прокомментировали участники экспедиции.

4 июня в Казахстане отмечают День государственных символов. Дата была утверждена в 1992 года. С этого момента в стране проходят праздничные мероприятия.