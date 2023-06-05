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22 новых спутника для скоростного интернета запустила компания Маска

22 новый спутника для скоростного интернета запустила компания Маска Фото: Тwitter/SpaceX
В воскресенье, четвертого июня, SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink нового поколения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте компании, в этот раз на орбиту будут выведены 22 спутника Starlink нового поколения. По данным SpaceX, микроспутники второго поколения работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернета.

Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) утром четвертого июня (18:20 по времени Астаны). Старт прошел успешно, отмечают в комании.

Ранее SpaceX отправил на низкую околоземную орбиту 4,5 тысячи микроспутников. На данный момент из них работаю 4 100. Остальные либо вышли из строя, либо сошли с околоземной орбиты.

Предыдущий запуск спутников для высокоскоростного интернета от Илона Маска прошел 11 мая. Тогда на орбиту Земли был запущен 51 микроспутник.

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