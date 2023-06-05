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Диетолог назвала самые полезные продукты в жару

Диетолог назвала самые полезные продукты в жару Фото: pixabay
Диетолог-терапевт Анастасия Тимощенко назвала самые полезные продукты, которые стоит употреблять в жаркую погоду, сообщает Zakon.kz.

В жаркую погоду важно сохранять водно-электролитный баланс, говорит специалист по питанию. Для этого необходимо потреблять полезные продукты, которые в этом помогут, приводит слова диетолога Лента.

К таким продуктам Анастасия Тимощенко относит орехи, семечки, томаты, листовую зелень, капусту, а также ягоды и сухофрукты. Врач также отметила, что вода помогает перенести жару и восполнить дефицит жидкости в организме. Она добавила, что можно также употреблять безалкогольные негазированные напитки, не содержащие сахара. При этом врач посоветовала ограничить употребление кофе.

Кроме того, диетолог призвала меньше употреблять высококалорийную пищу. Также она отметила, что летом следует воздержаться от употребления спиртных напитков.

Ранее были опубликованы данные последних исследований, которые показали, что остановить старение мозга и даже "омолодить" его поможет популярная средиземноморская диета.

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