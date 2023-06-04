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Замедлить старение мозга поможет диета

Замедлить старение мозга поможет диета Фото: pixabay
Последние данные исследований показали, что остановить старение мозга и даже "омолодить" его поможет популярная средиземноморская диета, сообщает Zakon.kz.

Исследования израильских ученых показали, что лишний вес сказывается на здоровье и молодости головного мозга человека. Результаты показывают, что для здоровья мозга жизненно важно поддерживать здоровый вес и есть меньше термически обработанных пищевых продуктов, сладостей и напитков, передает DailyMail.

Средиземноморская диета, питание с высоким содержанием полезных жиров и белков, но с низким содержанием углеводов, стала чрезвычайно популярной в последние годы благодаря множеству исследований, доказывающих ее пользу для долголетия, уменьшения слабоумия и предотвращения рака.

Диета включает отказ от молочных продуктов, красного мяса и алкоголя, но увеличивает употребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, оливкового масла, жирной рыбы, орехов, семян и бобовых.

Ряд исследований показал, что такое питание может помочь с потерей веса. Как показывают последние данные, ожирение также связано со старением мозга, в том числе с уменьшением белого вещества, которое помогает связи между различными областями мозга.

Исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве набрали 102 добровольца с ожирением, в основном мужчины в возрасте 52 лет. Их попросили следовать "зеленой" средиземноморской диете в течение 18 месяцев, которая включала ежедневное потребление 28 г грецких орехов, трех-четырех чашек зеленого чая и 100 г зеленого смузи.

Все добровольцы прошли МРТ мозга до начала диеты и после. Исследователи заявили, что 56,8% тех, кто придерживается зеленой средиземноморской диеты, имели более низкий возраст мозга, чем ожидалось в конце исследования.

Ученые заметили, что каждый процент снижения индекса массы тела или веса коррелирует с девятимесячным снижением возраста мозга. То есть каждый килограмм веса, потерянный при правильном питании, снижает возраст мозга и делает серое вещество более молодым и здоровым.

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