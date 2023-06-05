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В Акмолинской области работают три крупных предприятия по выращиванию форели

В Акмолинской области работают три крупных предприятия по выращиванию форели Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В трех крупных районах Акмолинской области успешно запущены хозяйства по выращиванию рыбы. В области разработана региональная программа развития рыбного хозяйства на 2021–2023 годы, а рамках которой рыбное производство получает поддержку от государства в виде субсидий.

Об этом стало известно на брифинге для журналистов, организованном региональной службой коммуникаций.

В поселке Малотимофеевка Целиноградского района работает рыбное хозяйство ОО "Посейдон", проектная мощность производства свыше 100 тонн рыбы в год.

В городе Степногорск только запустили хозяйство ТОО "БАСТАУ-ST19", которое успешно разводит крупный вид форели и экспортирует в регионы области и столицу. В поселке Акылбай Бурабайского района товарищество с ограниченной ответственностью "Бурабай Фиш" производит 45 000 тонн рыбы в год.

"Для нашего региона это очень перспективно, форель любит холод. Погода в нашей области очень удобна для ее разведения. Государство субсидирует данные рыбные хозяйства, начиная от корма, оборудования и прочих необходимых атрибутов. Рыбное хозяйство в Целиноградском районе обеспечивает Астана. В Бурабайском районе форель потребляют жители региона и туристы. Все хозяйства продаются на продуктовых прилавках Кокшетау и пользуются спросом в своем регионе".Замруководителя Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Марат Есимсеитов

По словам спикера, форель – вкусный и питательный вид рыбы, который востребован на рынке сельхозпродукции.

Достаточно высокая стоимость продукта делает его рентабельным для производства. По его мнению, открытие подобных предприятий, выпускающих продукцию высокого качества, а также большой выбор продаж и форм поставки позволит области выйти в лидеры.

В Акмолинской области поручение президента, согласно которому рыбная отрасль должна стать одной из базовых в структуре агропромышленного комплекса республики, выполняется по плану.

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