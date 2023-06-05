Определились команды-полуфиналисты молодежного ЧМ-2023 по футболу

На футбольных полях Аргентины состоялись поединки стадии четвертьфинала молодежного чемпионата мира-2023 по футболу. По итогам этих матчей 4 сборные продолжают борьбу за титул чемпионов мира, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале сенсацию преподнесли молодые футболисты Израиля, которые обыграли кудесников мяча из Бразилии со счетом 3:2.





Другие результаты стадии четвертьфинал МЧМ-2023 выглядят в следующем порядке: Уругвай – США 2:0, Колумбия – Италия 1:3, Южная Корея – Нигерия 1:0.





Таким образом за выход в финал молодежного мирового первенства поспорят следующие пары: Уругвай - Израиль и Италия - Южная Корея. Полуфиналы пройдут 8 и 9 июня. Поединок за третье место и финал МЧМ-2023 состоится 11 июня.

Действующими чемпионами мира являются молодые футболисты Украины, которые, к сожалению, не смогли пробиться в этом году на данный турнир.