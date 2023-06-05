Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Определились команды-полуфиналисты молодежного ЧМ-2023 по футболу

Футбол Список Полуфиналистов Фото: Instagram/fifa
На футбольных полях Аргентины состоялись поединки стадии четвертьфинала молодежного чемпионата мира-2023 по футболу. По итогам этих матчей 4 сборные продолжают борьбу за титул чемпионов мира, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"

В четвертьфинале сенсацию преподнесли молодые футболисты Израиля, которые обыграли кудесников мяча из Бразилии со счетом 3:2.


Другие результаты стадии четвертьфинал МЧМ-2023 выглядят в следующем порядке: Уругвай – США 2:0, Колумбия – Италия 1:3, Южная Корея – Нигерия 1:0.


Таким образом за выход в финал молодежного мирового первенства поспорят следующие пары: Уругвай - Израиль и Италия - Южная Корея. Полуфиналы пройдут 8 и 9 июня. Поединок за третье место и финал МЧМ-2023 состоится 11 июня.

Действующими чемпионами мира являются молодые футболисты Украины, которые, к сожалению, не смогли пробиться в этом году на данный турнир. 

Читайте также

"Вегас" начал за здравие. Чем ответит "Флорида"?

Сможет ли "Гамбург" вернуться в Первую Бундеслигу?

Эрлингу Холанду досрочно отдали "Золотую бутсу"

Куандык Шынасилов
Аргентина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде
Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления