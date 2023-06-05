Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане

Казахстанские синоптики поделились прогнозом погоды на 6-8 июня 2023 года. В нем говорится, что на севере страны ожидается постепенный спад жары, при этом в ряде регионов прогнозируется очень сильная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в дневные часы очень сильная жара сохранится 6-7 июня на севере, 6 июня в центре, на востоке страны до +41°С, 8 июня ожидается на юго-востоке до +41°С, на юге страны до +46°С.

"8 июня на северо-западе, севере страны ожидается спад жары до +22+30°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода – пройдут кратковременные дожди с грозами.

"6 июня на западе, 7-8 июня на северо-западе, 8 июня на севере страны (прогнозируются. – Прим. ред.) сильные дожди, град. Лишь на юге страны будет жаркая погода без осадков". РГП "Казгидромет"

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года. Согласно прогнозу, в начале месяца на большей части страны ожидается жаркая погода. В середине июня жаркие дни будут сменяться прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей.