Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,9 тенге, евро – 482,16 тенге, рубля – 5,54 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 450,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 485,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,39 тенге, продажи – 5,63 тенге.
Шымкент
В Шымкенте большинство обменных пунктов не продают и не покупают валюту.
В работающих средний курс покупки доллара – 448 тенге, продажи – 449,2 тенге.
Средний курс покупки евро – 478 тенге, продажи – 485 тенге.
Средний курс покупки рубля – 5,44 тенге, продажи – 5,47 тенге.