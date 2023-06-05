Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 5 июня 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,9 тенге, евро – 482,16 тенге, рубля – 5,54 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 450,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 485,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,39 тенге, продажи – 5,63 тенге. Шымкент В Шымкенте большинство обменных пунктов не продают и не покупают валюту. В работающих средний курс покупки доллара – 448 тенге, продажи – 449,2 тенге. Средний курс покупки евро – 478 тенге, продажи – 485 тенге. Средний курс покупки рубля – 5,44 тенге, продажи – 5,47 тенге.

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