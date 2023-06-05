Конфликт между полицейскими и иностранками попал на видео в Алматы

Накануне, 4 июня 2023 года, в социальных сетях появилось видео, на котором между полицейскими и иностранками произошел конфликт. Инцидент произошел в Алматы, рядом с ночным клубом. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в департаменте полиции, по данному факту начата служебная проверка.

Ролик на своей странице в Instagram опубликовала журналист Газиза Раимбек, которая стала случайным свидетелем. Из-за чего произошел конфликт между полицейскими и иностранками, неизвестно.

В комментариях пользователи Казнета разделились на два лагеря: если одни осуждают поступок полицейского, который толкнул одну из девушек, в результате чего она упала на землю, то другие возмутились поведением иностранок.

В городской полиции отметили, что по данному факту начата служебная проверка.

"Руководством департамента за грубое отношение действиям сотрудника полиции будет дана самая принципиальная оценка". Пресс-служба ДП Алматы

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