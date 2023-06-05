Депутат затронул вопрос изменения статуса некоторых городов и сел

На правчасе в Мажилисе 5 июня по вопросу системы региональных стандартов речь зашла о том, почему до сих пор не изменены статусы городов с малой численностью населения и сел с большой численностью населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении депутат Павел Казанцев отметил, что в настоящее время стандартами определены четкие критерии отнесения административно-территориальной единицы к городу или к селу.

"Вроде тут все нормально. Однако на практике мы видим, что применение данных критериев очень избирательно. Сегодня есть примеры сел с численностью до 50 тысяч человек. Особенно на юге, которые давно уже должны иметь статус города и городов с малой численностью населения, и сельскохозяйственной экономикой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вопрос, сколько таких примеров по стране и как вы собираетесь приводить в соответствие со стандартами?" Павел Казанцев

В ответ на это министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал, что в стране имеется 13 городов с населением меньше 10 тысяч человек, а также есть 72 села с населением больше 10 тысяч человек.

"При этом 18 сел имеют численность населения более 30 тысяч человек – это Бейнеу, Атамекен в Магистауской области, Карабулак в Туркестанской области. А также есть ряд городов, которые имеют численность меньше 3-4 тысяч человек, – это, например, Жем, Темир в Актюбинской области, Степняк в Акмолинской области – 3,5 тысячи". Алибек Куантыров

В том, что до сих пор не изменен статус этих населенных пунктов, по его словам, виноваты местные акиматы.

"Вообще, по этим 13 городам – Булаево, Державинск, Казалы, Каражал и так далее – соответствующие поправки были внесены в 2021 году в закон об адмтерустройстве. Было дано время местным исполнительным органам внести свои предложения в течение ближайшего времени. К сожалению, мы пока не получили ни одного предложения от акиматов для того, чтобы статус данных городов изменить, то есть сделать их селами. Либо, наоборот, повысить статус некоторых сел до городов. Соответственно, когда это будет сделано, мы можем уже по разным программам, таким как "Ауыл – Ел бесігі" и "С дипломом – в село", и другим работать, и точечно направлять данные средства". Алибек Куантыров

Мажилисмен попросил предоставить детальную информацию по каждому из населенных пунктов.

"Эту информацию мне пришлите. Посмотрим, какие акиматы там у нас хулиганят, и поможем в этом вопросе". Павел Казанцев

Поправки в закон "Об административно-территориальном устройстве", которые закрепляют возможность преобразовать города с численностью населения менее 10 тысяч человек в села, приняты в декабре 2020 года.