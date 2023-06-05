Ангелина Лукас вновь восхитила фанатов аппетитными формами в купальнике

Популярная боксерша Ангелина Лукас отдыхает во Вьетнаме, откуда делится фото и видео. Накануне, 4 июня 2023 года, казахстанка опубликовала серию фотографий в купальнике. Она восхитила своих фанатов аппетитными формами, сообщает Zakon.kz.

Снимками и роликами боксерша делится в Instagram.

Под публикацией именитая спортсменка отметила, что хочет "путешествовать по всему миру и наслаждаться им, и показать этот мир своим близким людям".

"Я не хочу летать за приключениями в одно и то же место, я хочу побывать во всех странах мира и сегодня мы во Вьетнаме. И он прекрасен", – поделилась впечатлениями о стране Ангелина Лукас.

Фанаты восхитились формами спортсменки и пожелали ей отличного отдыха:

"Ох!"

"Уау!"

"Огонь!"

"Красотка!"

"Ты очень красивая!"

"Формы просто огонь!"



"Можно вас взять в жены?"

"Отрывайся по полной, жизнь коротка и одна",

"Отличное решение побывать во всем мире, успехов в этом вам",

Ну кто скажет, что вы – чемпионка мира по боксу. Хорошего отдыха вам, карындас Ангелина",

"Когда ты не только профессиональный боксер, но и модель. Красота, ум, сила, женственность",

"Нормальные фотки, если есть, что показать, почему бы и нет. Завидуйте молча. Так держать красотка!"

"Вы очень красивая! Смотря на вас, я испытываю эстетическое наслаждение, это можно сравнить с ожившим творением великих скульпторов. Красота, грация, женственность в сочетании с тонченной фигурой придает вам неописуемый шарм!"

В конце февраля 2023 года Ангелина Лукас поразила казахстанцев идеальной фигурой в купальнике. На фотографиях, сделанных в одной из алматинских зон отдыха, боксерша предстала в синем купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру.