Ангелина Лукас вновь восхитила фанатов аппетитными формами в купальнике
Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Популярная боксерша Ангелина Лукас отдыхает во Вьетнаме, откуда делится фото и видео. Накануне, 4 июня 2023 года, казахстанка опубликовала серию фотографий в купальнике. Она восхитила своих фанатов аппетитными формами, сообщает Zakon.kz.
Снимками и роликами боксерша делится в Instagram.
Под публикацией именитая спортсменка отметила, что хочет "путешествовать по всему миру и наслаждаться им, и показать этот мир своим близким людям".
"Я не хочу летать за приключениями в одно и то же место, я хочу побывать во всех странах мира и сегодня мы во Вьетнаме. И он прекрасен", – поделилась впечатлениями о стране Ангелина Лукас.
Фанаты восхитились формами спортсменки и пожелали ей отличного отдыха:
- "Ох!"
- "Уау!"
- "Огонь!"
- "Красотка!"
- "Ты очень красивая!"
- "Формы просто огонь!"
- "Можно вас взять в жены?"
- "Отрывайся по полной, жизнь коротка и одна",
- "Отличное решение побывать во всем мире, успехов в этом вам",
- Ну кто скажет, что вы – чемпионка мира по боксу. Хорошего отдыха вам, карындас Ангелина",
- "Когда ты не только профессиональный боксер, но и модель. Красота, ум, сила, женственность",
- "Нормальные фотки, если есть, что показать, почему бы и нет. Завидуйте молча. Так держать красотка!"
- "Вы очень красивая! Смотря на вас, я испытываю эстетическое наслаждение, это можно сравнить с ожившим творением великих скульпторов. Красота, грация, женственность в сочетании с тонченной фигурой придает вам неописуемый шарм!"
В конце февраля 2023 года Ангелина Лукас поразила казахстанцев идеальной фигурой в купальнике. На фотографиях, сделанных в одной из алматинских зон отдыха, боксерша предстала в синем купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру.
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