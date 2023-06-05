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Законодательство РК

Стала известна причина скопления фур на казахстанско-кыргызской границе

Стала известна причина скопления фур на казахстанско-кыргызской границе Фото: freepik
В Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана рассказали, почему перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек-автодорожный" вновь образовалось скопление грузовых транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как заверили в Управлении информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ КР, пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

"По состоянию на 12:00 5 июня 2023 года наблюдается скопление транспортных средств перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный". Скопление грузовых транспортных средств вблизи пункта пропуска связано с сезонным увеличением экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в другие страны", – говорится в сообщении.

В Погранслужбе отметили, что в других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы "скоплений людей и автотранспортных средств не зафиксировано".

"Со стороны ПС ГКНБ Кыргызской Республики ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков не имеется. Жалоб и претензий со стороны водителей и грузоперевозчиков к Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана не зафиксировано", – резюмируется в сообщении.

В начале мая 2023 года в Пограничной службе РК сообщили, что в пунктах пропуска на казахстанско-узбекском и казахстанско-кыргызском участках границы отмечается скопление лиц и транспортных средств. Причина – увеличение пассажиропотока.

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