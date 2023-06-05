Глава Верховного суда рассказал Токаеву о ходе модернизации судебной системы
Фото: пресс-служба Акорды
Асламбек Мергалиев доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе модернизации судебной системы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Председатель Верховного суда рассказал о реализации задач по обеспечению независимости судов и судей, укреплению судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе.
"Президента проинформировали о принятии мер, направленных на укрепление аналитического обеспечения судебной деятельности, повышение ответственности председателей областных судов".пресс-служба Акорды
Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ и продолжении работы по повышению доверия общества к судам, а также усилению защиты прав граждан.
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