Глава Верховного суда рассказал Токаеву о ходе модернизации судебной системы

Асламбек Мергалиев доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе модернизации судебной системы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Председатель Верховного суда рассказал о реализации задач по обеспечению независимости судов и судей, укреплению судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе.



"Президента проинформировали о принятии мер, направленных на укрепление аналитического обеспечения судебной деятельности, повышение ответственности председателей областных судов". пресс-служба Акорды

Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ и продолжении работы по повышению доверия общества к судам, а также усилению защиты прав граждан.