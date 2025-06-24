#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Политика

Глава Верховного суда отчитался перед Токаевым

Глава Верховного суда отчитался перед Токаевым, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 19:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 июня 2025 года, принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Он проинформировал главу государства о результатах деятельности судебной системы за пять месяцев текущего года, сообщает Zakon.kz.

Асламбек Мергалиев отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений в суды увеличилось на 18,1%, что свидетельствует о росте доверия граждан к судебной системе. Также наблюдается положительная динамика в применении примирительных процедур.

В результате системных мер, направленных на повышение качества и расширение доступа к правосудию, существенно улучшились показатели защиты прав граждан в спорах с государством. В административном судопроизводстве по 57,8% таких дел решения были вынесены в пользу граждан и юридических лиц.

Председатель Верховного суда также доложил о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе.

Во исполнение поручения главы государства проведена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Разработан законопроект, направленный на усиление защиты прав граждан и предпринимателей, укрепление состязательности сторон, оптимизацию и дебюрократизацию уголовного процесса.

Кроме того, президенту была представлена информация о ходе цифровизации судебной системы и завершении формирования кассационных судов.

Касым-Жомарт Токаев еще раз поздравил судей и работников судов с профессиональным праздником. Он подчеркнул важность дальнейшего совершенствования судебной системы в целях обеспечения верховенства закона, повышения качества правосудия, а также усиления независимости и ответственности судей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 19:01
День судьи утвержден в Казахстане

Ранее Касым-Жомарт Токаев обратился к судьям Казахстана, которых поздравил с профессиональным праздником.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Кто получил премии и гранты президента в области СМИ
Политика
18:31, Сегодня
Кто получил премии и гранты президента в области СМИ
Президент Казахстана высказался о геополитической и экономической ситуации в мире
Политика
18:04, Сегодня
Президент Казахстана высказался о геополитической и экономической ситуации в мире
"Работа, которая не каждому по плечу": Токаев наградил работников СМИ
Политика
18:01, Сегодня
"Работа, которая не каждому по плечу": Токаев наградил работников СМИ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: