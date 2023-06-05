Как "плохая" еда портит здоровье детей: мнение и советы врача

Неправильное питание в детстве может стать причиной развития серьезных заболеваний во взрослой жизни. Чем опасна нездоровая пища и какие заболевания она может вызвать, рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог Арайлым Малданова, сообщает Zakon.kz.

Редкие приемы пищи, еда всухомятку или за просмотром телевизора и гаджетов, доступность фастфудов – именно этими факторами больше всего "грешат" дети.



"Последствия неправильного питания могут проявиться как в детстве, так и во взрослой жизни. В первом случае недостаток белка, витаминов и микроэлементов приводит к нарушению роста и развития ребенка, снижению иммунитета, ухудшению работы внутренних органов. Во взрослей жизни неправильное питание может обернуться ожирением, сахарным диабетом и различными заболеваниями ЖКТ. Спровоцировать ишемическую болезнь сердца, инсульт, атеросклероз и гипертонию", – пояснила врач.

По данным последнего проведенного в 2019 году национального опроса о здоровье населения, в Казахстане более 26% детей возраста от 5 до 17 лет имели избыточный вес или ожирение. Это означает, что проблема неправильного питания является острой и требует внимания со стороны родителей, медицинских работников и государственных структур.

Какие последствия могут возникнуть

Высокое содержание быстрых углеводов: сладости, конфеты, печенье и фастфуд приводит к резким скачкам сахара в крови, нарушению работы поджелудочной железы, риску развития сахарного диабета и ожирения.

Высокое содержание транс-жиров, гидрогенизированных и насыщенных жиров: чипсы, пирожные, пицца повышают уровень холестерина в крови, способствуют развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокое содержание соли: чипсы, снеки, консервированные продукты, полуфабрикаты приводит к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и отекам.

Как приучить ребёнка есть полезную пищу

Чтобы здоровое питание стало естественной частью жизни ребенка, необходимо с детства прививать ему правильные привычки. Не последнее место в этом процессе занимает школа.

Фото: из личного архива Арайлым Малдановой

"Родители и школа должны взаимодействовать, чтобы обеспечить здоровое питание и здоровый образ жизни у детей. Родители должны создавать дома соответствующую атмосферу, учить детей правильному питанию и подавать пример здорового образа жизни. Школы должны обеспечивать правильную пищу в столовых, включают в обучение программы, развивающие здоровый образ жизни и физическую активность", – говорит Малданова.

И все же главную роль в процессе формирования привычки правильного питания играют родители. Ежедневно мы, взрослые, подаем ребенку пример тем, какие блюда ставим на стол и таким образом приучаем его к той или иной пище.

"Количество приемов пищи для детей зависит от их возраста. Обычно рекомендуется детям в возрасте от одного до трех лет употреблять три основных приема пищи и два-три дополнительных перекуса. Более взрослые и подростки могут употреблять три основных приема пищи и один-два перекуса. Питание должно включают в себя разнообразную пищю, в том числе фрукты, овощи, злаковые и белковые продукты. А вот употребление сахара, соли, жиров и простых углеводов необходимо сократить", – убеждена гастроэнтеролог.

Прививать правильное питание насильственно специалисты не рекомендуют, это может дать обратный эффект. Ребенок сам должен прийти к пониманию, что конкретный продукт вреден и его нельзя употреблять каждый день.

"Речь идет не о полном запрете, а о здоровом умеренном подходе, чтобы не навредить развивающемуся организму. Чипсы, попкорн и другие жареные снэки лучше вводить не ранее пяти-шести лет. Майонез и кетчуп я бы не советовала давать дошкольнику регулярно. Лучше один-два раза в месяц, с маленькой порцией. Что касается газировки, то лучше отказать ребенку до семи-восьми лет. В остальном главное - сбалансированный рацион с достаточным количеством клетчатки, белка и витаминов", – советует Малданова.

К чему приводит нехватка витаминов

Следить за сбалансированным и разнообразным питанием – важно. Только в этом случае ваш ребенок будет получать все необходимые для его роста и развития витамины и минералы. Их нехватка может привести к проблемам со здоровьем.

Витамин D необходим для здоровья костей и зубов, а также для нормального функционирования иммунной системы. Недостаток витамина D может приводить к ослаблению костей и ухудшению иммунной системы.

Витамин C является антиоксидантом, который помогает защищать организм от свободных радикалов, а также участвует в синтезе коллагена и абсорбции железа. Недостаток витамина C может привести к ослаблению иммунной системы, проблемам со здоровьем кожи и десен, а также кровотечениям.

Витамин В12 необходим для нормального функционирования нервной системы, а также для образования красных кровяных клеток. Недостаток витамина В12 может привести к проблемам со здоровьем нервной системы, анемии и другим последствиям.

Витамин А важен для здоровья глаз, кожи, слизистых оболочек и иммунной системы. Недостаток витамина А может привести к ухудшению зрения, ослаблению иммунной системы, проблемам с кожей и слизистыми оболочками.

Витамин К необходим для нормального свертывания крови и здоровья костей. Недостаток витамина К может привести к проблемам со свертываемостью крови и ослаблению костей.

Можно ли детям до трех лет употреблять "недетские" продукты

Неправильным питанием является не только употребление неполезных продуктов: фастфудов, сдобы, сладостей и так далее, но и, например, неверный срок введения прикорма ребенку или введение в питание, скажем так, взрослых продуктов.

"Малышам до трех лет лучше давать только детское питание, соответствующее их возрасту, или специально размягченную и измельченную взрослую, но правильную пищу под контролем родителей. Введение в их рацион недетских продуктов не рекомендуется по многим причинам", – предостерегла гастроэнтеролог.

Желудочно-кишечный тракт ребенка еще не до конца сформирован, поэтому не детские продукты могут плохо перевариваться и усваиваться, что приводит к расстройствам ЖКТ, аллергии, метеоризму.

В таких продуктах могут содержаться консерванты, красители, усилители вкуса, которые небезопасны для детей и могут вызвать аллергические реакции.

Недетские продукты рассчитаны на взрослый организм, поэтому могут содержать избыточное количество соли, сахара, жира, чрезмерную калорийность, которые не соответствуют физиологическим потребностям ребенка и приводят к избыточному весу или нарушениям питания.

Ребенок может подавиться твердыми кусочками пищи.

Вкусовые предпочтения ребенка еще только формируются, и не детские продукты могут их исказить.

Что делать, если последствия уже проявились

Чем старше становиться ребенок, тем больше времени он проводит вне дома с друзьями. А значит имеет возможно самостоятельно покупать еду и нередко это бывают как раз те самые чипсы, бургеры, газировка и так далее.

"Если у ребенка часто болит живот после еды, появляются эпизоды тошноты, рвоты, если участились запоры и головные боли, частая переутомляемость, снизился аппетит. Появился лишний вес или, наоборот, истощение – это симптомы проблем с пищеварением и усвоением питательных веществ. В таком случае стоит обратиться к педиатру для прохождения полного обследования. И если будет необходимость, он направит к гастроэнтерологу", – подчеркнула Арайлым Малданова.

По одной из последних поведенческих теорий, ребенок, который правильно питается, скорее всего, и в жизненных ситуациях поступать будет правильно. Здоровое питание и, наоборот, несбалансированное могут воздействовать на поведение.

Так ли это – предстоит еще проверить, но то, что "плохая" пища отрицательно влияет на здоровье и в детском возрасте, и во взрослой жизни, не требует доказательств. Потому вопросом правильного питания для ребенка следует озаботиться с самых ранних лет, резюмировала врач-гастроэнтеролог.

Наталья Овчинникова, АПН