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Эрлингу Холанду досрочно отдали "Золотую бутсу"

Футбол Золотая бутса Фото: Instagram/mancity
Нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд преждевременно стал обладателем премии "Золотая бутса". Норвежец отличился 36-ю голами в чемпионате АПЛ и за это набрал 72 очка, сообщает Zakon.kz.

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36 голов норвежского форварда в английском первенстве приумножены на два, это коэффициент АПЛ, передает Marca. Обойти Холанда в споре лучшего бомбардира европейских чемпионатов могут футболисты турецкого первенства, но это маловероятно, так как там турнир завершается 6 июня. Испанская газета Marca, которая входит в организацию European Sports Media, занимающаяся вручением "Золотой бутсы", официально уже объявила Эрлинга победителем данной премии.

Футбол Золотая бутса

Фото: Instagram/mancity

На второй строчке этой номинации расположился нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, у него 30 голов (60 очков). На третьей позиции находится форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе – 29 голов (58 баллов).

Действующий обладатель "Золотой бутсы" поляк Роберт Левандовски из "Барселоны", который до этого два года подряд не имел себе равных, в этом сезоне остановился на седьмом месте (23 гола, 46 очков).

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Эрлинг Холанд Роберт Левандовски Манчестер сити Мбаппе Килиан
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