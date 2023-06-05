Эрлингу Холанду досрочно отдали "Золотую бутсу"
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36 голов норвежского форварда в английском первенстве приумножены на два, это коэффициент АПЛ, передает Marca. Обойти Холанда в споре лучшего бомбардира европейских чемпионатов могут футболисты турецкого первенства, но это маловероятно, так как там турнир завершается 6 июня. Испанская газета Marca, которая входит в организацию European Sports Media, занимающаяся вручением "Золотой бутсы", официально уже объявила Эрлинга победителем данной премии.
Фото: Instagram/mancity
На второй строчке этой номинации расположился нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, у него 30 голов (60 очков). На третьей позиции находится форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе – 29 голов (58 баллов).
Действующий обладатель "Золотой бутсы" поляк Роберт Левандовски из "Барселоны", который до этого два года подряд не имел себе равных, в этом сезоне остановился на седьмом месте (23 гола, 46 очков).