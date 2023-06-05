Как падение турецкой лиры повлияет на Казахстан – мнения экспертов

Снижение курса национальной валюты Турции может иметь лишь слабое влияние на казахстанскую экономику. Мнениями об этом с Zakon.kz поделились финансовые эксперты.

На прошлой неделе турецкая лира упала до рекордно низкого уровня – 20,36 лир за доллар. Так рынок отреагировал на переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Несмотря на последовавшие за переизбранием изменения в правительстве и обещания бороться с инфляцией, турецкая лира сохраняет тенденцию к снижению. Крупнейший американский инвестбанк Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по курсу лиры после реформы кабинета президента Эрдогана. Теперь ослабление валюты ожидается до 28 лир за доллар, по сравнению с предыдущим прогнозом в 22 лиры.

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Что это значит для тенге и казахстанской экономики?

По словам финансового аналитика Армана Бейсембаева, напрямую на тенге падение лиры повлияет навряд ли, чего нельзя сказать об экономических процессах. Влияние от падения турецкой валюты Казахстан пусть и несущественно, но может ощутить.

"Обесценение лиры сделает туризм в Турцию еще дешевле, чем было. Плюс турецкий импорт, который станет еще дешевле местного производства", – говорит Арман Бейсембаев.

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Аналитик полагает, что при сохранении нынешней экономической политики, проводимой действующим президентом Турции, каких – то позитивных изменений ждать не стоит.

Фото: Google Финансы

"Лира беспрерывно обесценивается уже довольно давно. С 2014 года ее обесценение резко ускорилось и продолжается по сей день, в стране галопирующая инфляция, в политике – популизм". Арман Бейсембаев

Заметного влияния на экономику Казахстана падение лиры не окажет, считает эксперт команды Jusan Analytics Айжан Алибекова.

"Самый очевидный канал возможного воздействия в текущей ситуации – это торговые отношения. При этом, учитывая проинфляционность экономики Турции, ценообразование и взаиморасчеты проходят в основном в долларах и евро. Получается, лира не используется в нашей с Турцией торговле. В этой связи ожидать роста импорта из–за улучшения условий торговли не стоит". Айжан Алибекова

Спикер добавила, в структуре товарооборота объем операций с Турцией малозначителен и составляет всего 4,7%.

Эксперт считает, что снижение курса может продолжаться до тех пор, пока инфляция в стране не уменьшится до уровня, сопоставимого со ставкой Центрального банка Турции. По данным на май 2023 года она составляет 8,5%. При этом годовой уровень инфляции в Турции по данным на июнь чуть менее 40%.

"Высокая инфляция и низкие ставки обеспечивают устойчивую девальвацию лиры. Вероятно скорое завершение цикла повышения ставок ФРС может снизить давление на лиру. Платежный баланс Турции имеет существенный дефицит, отражая нетто–отток инвалюты из страны, что также оказывает понижательное давление на турецкую лиру". Айжан Алибекова

Крутое пике лиры

По словам Айжан Алибековой, в текущей ситуации лира обесценивается преимущественно из–за политического фактора. Однако это происходит не в первый раз.

"Будет нелишним отметить, что она периодически носит титул наиболее слабой валюты среди других валют развивающихся стран из–за мер правительства, которое борется за рост экономики, снижая ставки при высокой инфляции. Переизбрание Эрдогана и его приверженность этой неортодоксальной теории будет сопровождаться обвалом курса лиры и истощением резервов", – прокомментировала Айжан Алибекова.

Добавим, что книга рекордов Гиннеса признавала турецкую лиру как одну из самых слабых валют мира с 1995 по 1996 год, а затем с 1999 по 2004 год. В 2005 году после очередной девальвации турецкой лиры, была выпущена Новая турецкая лира, но спустя четыре года она вновь переименована в "турецкую лиру".

В целом, за последнее десятилетие лира потеряла более 90 процентов своей стоимости, из–за проблем, связанных с ростом инфляции и политикой проводимой властью страны. К примеру, в июне 2013 года 1 доллар составлял примерно 1,8 лир.

Фото: Google Финансы

При этом, обменный курс лиры заметно ухудшился в 2018 году. По словам экспертов, причины снижения лиры тогда и сейчас примерно одинаковые: высокая инфляция, низкая ставка, недоверие населения к нацвалюте. Лира продолжала падать и в последующие годы. Наиболее болезненным для турецкой валюты стал 2021 год – за год лира потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару. На данный момент, предпосылок к укреплению турецкой лиры экспертное сообщество пока не предвидит.