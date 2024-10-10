Тенге продолжает падение: как ослабление валюты повлияет на цены, инфляцию и бюджет

Курс национальной валюты продолжает устойчивое снижение к доллару. Как ослабление тенге может повлиять на цены, бюджет и инфляцию, Zakon.kz рассказали эксперты.

В четверг 10 октября официальный курс доллара превысил 490 тенге. Таким образом, только с начала недели доллар вырос более, чем на 6 тенге.

Фото: KASE

Аналитик Анна Бодрова считает, что основными причинами падения национальной валюты Казахстана являются проблемы с насыщением бюджета страны.

"Никаких внешних шоков нет. Рынок реагирует на действие властей и Нацбанка. Спрос на иностранную валюту выглядит космическим. Объем торгов накануне взлетел до 270 млн долларов. Ситуация выглядит очень серьезно: с начала недели курс тенге упал более чем на 1,5%". Анна Бодрова

Плюсы и минусы слабого тенге

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев говорит, что крепкий курс тенге казахстанской экономике по большому счету не нужен. С одной стороны, потому что трансферты из Нацфонда осуществляются в валюте, и немаловажно по какому курсу они будут конвертироваться. С другой стороны курс имеет значение с точки зрения валютной выручки и налоговых поступлений от экспортеров.

"Чем слабее будет курс в этом смысле, тем больше тенге бюджет в итоге получит. А мы, на минуточку, живем в условиях бюджетного дефицита. И один из способов закрытия этого дефицита бюджета — это обесценение курса". Арман Бейсембаев

Как ранее сообщалось, за восемь месяцев текущего года в консолидированный бюджет РК поступило 15,1 трлн налоговых платежей, что составляет лишь 53% от запланированного объема.

В тоже время, плюс от дорожающего доллара все-же условный. Так как при сильном курсе доллара растет стоимость товаров, что в том числе негативно отражается на благосостоянии населения. Впрочем, слишком резкого роста цен эксперт не ожидает.

"Резкого быстрого обесценения мы не видим, а значит и какого-то шокового роста цен, наверное, тоже ждать не стоит. Но это не значит, что роста цен не будет. Он будет проходить на протяжении какого-то определенного времени". Арман Бейсембаев

Аналитик пояснил, что при резком повышении цен в моменте, есть риски снижения спроса со стороны населения, ввиду чего не все продавцы могут пойти на такой шаг. Кроме того, имеющиеся складские запасы могли закупаться по другому курсу и ряд продавцов может даже не повысить цены, либо сделать лишь небольшие наценки. Но в целом, инфляционный процесс это не остановит.

"Валютный канал является одним из определяющих и одним из важных факторов при инфляции. Поэтому, чем сильнее и быстрее будет обесцениваться курс тенге, тем больше вклад в инфляцию, к сожалению". Арман Бейсембаев

Отметим, что по данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в сентябре 2024 года составила 8,3%, при этом месячный индекс потребительских цен замедлился и достиг 0,4%

Последствия для импорта

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в свою очередь отметил, что крепкий доллар действительно может хорошо отразиться на Нацфонде, где средства аккумулируются в иностранной валюте. Удорожание импорта в данном случае тоже можно рассматривать и с положительной стороны, так как это поддержит казахстанских производителей и экспортеров. В то же время это приведет и к сокращению потребления, так как спрос на импортные товары достаточно высок, при этом некоторые из них не производятся в Казахстане.

Поэтому важно, чтобы при слабом тенге, активно поддерживался бизнес, в том числе проводилась интенсивная работа с предпринимателями в регионах, убежден эксперт.

Каким может быть курс к концу года

По оценкам Армана Бейсембаева доллар может продолжить рост, и уже до конца года превысить отметку в 500 тенге.

"В принципе, если рост будет продолжаться такими темпами, то до Нового года мы уже вполне можем получить 503. Если, конечно, какие–то другие, иные факторы не вмешаются, если, опять же, регулятор не начнет сдерживать это обесценение". Арман Бейсембаев

Он полагает, что если тренд на понижение станет устойчивым, то в следующем году доллар может подняться до 550 тенге. В то же время, не исключено, что в будущем повториться сценарий текущего года. Аналитик прогнозирует, что после потенциального снижения курса тенге вплоть до декабря, с января по май 2025 года тенге вновь может укрепиться вплоть до 470 тенге, а начиная с летних месяцев в очередной раз начнет слабнуть к доллару.

Добавим, что доллар уже достигал более, чем 500 тенге весной 2022 года. Так, по данным KASE к 15 марта 2022 года курс доллара превысил 512 тенге, взлетев за месяц (с 15 февраля) на 81,3 тенге. При этом выше 500 тенге доллар находился с период с 5 по 18 марта 2022 года, и затем приступил к постепенному устойчивому снижению, и к маю того же года вновь подешевел ниже 430 тенге.

Ранее, Zakon.kz поделился прогнозами экспертов по курсу на следующий год.