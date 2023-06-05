Ситуация в Украине: Минобороны заявило о начале контрнаступления, Зеленский встретился с главой МИД Британии

Фото: president.gov.ua

Германия может передать Украине истребители F-16, Европейский союз продлил отмену пошлин на товары из Украины, сообщает Zakon.kz.

В Минобороны Украины заявили о переходе к наступательным действиям на некоторых направлениях. Об этом написала заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке прорыва ВСУ на южнодонецком направлении. Отмечается, что в результате комплексного огневого поражения украинские войска понесли значительные потери и к утру были отброшены на исходные позиции.

Германия, которая ранее не собиралась передавать Украине истребители F-16, может изменить свою позицию по данному вопросу в ближайшие две недели, сделал заявление министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Украина не планирует использовать истребители F-16 в летнем контрнаступлении, отметил министр обороны страны Алексей Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

Кардинал Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию ситуации в Украине, сообщили в Ватикане.

Европейский союз продлил отмену пошлин на товары из Украины, которая действовала с 2022 года.

Также Еврокомиссия приняла решение продлить до середины сентября запрет импорта из Украины зерновых в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Премьер Бельгии сообщил, что поручил спецслужбам прояснить вопрос использования переданного Украине вооружения в атаке на территории Белгородской области. По его словам, это оружие может использоваться исключительно "в целях обороны".

США "внимательно следят" за атаками Киева внутри российских границ и допускают риск эскалации конфликта из-за них, сообщили в Пентагоне.

МВД Украины проверило более 50 тысяч бомбоубежищ и сообщило, что треть из них закрыты или непригодны к использованию. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства в Telegram-канале.

ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Славянска и Краматорска. По словам источника РИА Новости, из городов насильно забирают и детей.

Киев может лишиться военной поддержки Запада из-за использования нацистской символики Вооруженными силами Украины, пишет The New York Times. Читайте также ЦИК Узбекистана зарегистрировал кандидатов в президенты Сооснователь Twitter поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего на пост президента США В США нашли собаку с самым длинным языком в мире

Следите за новостями zakon.kz в: