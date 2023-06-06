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Массовое отравление сидром: в России не менее 33 человек стали жертвами суррогата

Массовое отравление сидром: в России 18 человек стали жертвами суррогата Фото: pixabay
Употребление разливного сидра привело к смерти 33 человек: в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, сообщает Zakon.kz

Как пишет РИА Новости врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, они находятся в критическом состоянии. 

Число пострадавших от суррогатного сидра было меньше, но сейчас согласно последним данным погибших уже 33.

Сейчас в России полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр". По информации ульяновского Роспотребнадзора, именно этот напиток употребляли пострадавшие и погибшие.

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

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