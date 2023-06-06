Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25

Одноклассники президента поделились воспоминаниями о том, каким был Касым-Жомарт Токаев в школьные годы, чем отличался от других и как учился, в фильме "Выпускники. Капсула времени" о гимназии № 25, сообщает Zakon.kz

Фильм о любимой альма-матер - гимназии № 25 сняли и выложили в интернет ее выпускники. Касым-Жомарт Токаев также окончил эту известную школу. Его одноклассники вспоминают, что уже тогда в школе он всегда был спокойным, наблюдательным и в целом дипломатом. По словам одноклассника Андрея Антоненко у Касыма-Жомарта всегда была выдержка, аналитический склад ума, он всегда мог просчитать ситуации.

"Если возникали какие-то конфликты, у него уже тогда был дар решить все мирным путем... Нас было трое, тех было четверо. Традиционное: "Пацаны, дайте закурить". Мы не курили. Слово за слово, что-то Жомарт начал говорить. Ну и тут полетела плюха от одного. Кончилось тем, что мы получили, но та компания ретировалась, досталось им нормально. Удары у Жомарта были такие хлесткие, он же настольным теннисом занимался", - вспомнил Антоненко и добавил, что Касым-Жомарт был настоящим другом и таким для него и остался.

Другой одноклассник Вячеслав Константинов вспомнил другой интересный случай: "Мы с Касым-Жомартом попали в проливной дождь. Ливень. Вымокли совершенно. Пришли и сели за парту. Он как-то руками под партой делал немножко. Когда мы вышли на перемену, мои штаны высохли, сели, были "жемканные". А он вышел со стрелками на брюках. Он, оказывается, потихонечку стрелку выглаживал".

Одноклассницы вспоминают его с уважением. Им казалось тогда что он был старше них, всегда вежлив со всеми, за косички не дергал и с ним всегда было очень приятно общаться. А потом кто-то в классе начал заниматься фотографией, а он ушел в спорт - в теннис.





В фильме также рассказывается о закладке "капсулы времени". "В 2004 году мы проводить реконструкцию в вестибюле, прибегают рабочие и говорят, что они что-то нашли в стене. И в итоге обнаруживается в стене ниша в которой кубок. Когда мы его открыли в трубочку были сложены на альбомных листах письма с рисунками, картинками и с обращением к выпускникам 2017 года и там же из этого кубка выпал листок на котором красной пастой было написано, о том, что кубок замуровали Антоненко, Константинов, Токаев и Устемиров", - рассказала нынешний директор школы Газиза Оманбай.

Отметим, что в 2024 году школе № 25 исполняется 100 лет. А Касыму-Жомарту Токаеву 17 мая исполнилось 70 и в конце видео его одноклассники сердечно поздравляют президента с юбилеем.