С 1 октября 2023 года проценты по микрокредитам будут начислять по-новому
Согласно внесенным изменениям, предельное значение вознаграждения по беззалоговым микрокредитам на срок до 45 календарных дней с гражданами составляет:
- менее 1% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита, не превышающей 30 МРП (до 103 500 тенге);
- менее 1% в день, но не более 15% от суммы выданного микрокредита, равной или превышающей 30 МРП (свыше 103 500 тенге).
Предельное значение вознаграждения по залоговым микрокредитам с гражданами установлено в размере не более 0,8% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита на период до 45 календарных дней.
На срок, превышающий 45 календарных дней, предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита с гражданами установлено в размере не более 0,4% в день.
Постановление вводится в действие 1 октября 2023 года.
В настоящее время предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с гражданами, определяется в размере менее 1% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита на период до 45 календарных дней. Если же срок договора превышает 45 календарных дней, то предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита составит менее 0,35% в день.