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С 1 октября 2023 года проценты по микрокредитам будут начислять по-новому

Проценты по микрокредитам будут начислять по-новому с 1 октября 2023 года Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 26 мая 2023 года внесло изменения в постановление Нацбанка "Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита", сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным изменениям, предельное значение вознаграждения по беззалоговым микрокредитам на срок до 45 календарных дней с гражданами составляет:

  • менее 1% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита, не превышающей 30 МРП (до 103 500 тенге);
  • менее 1% в день, но не более 15% от суммы выданного микрокредита, равной или превышающей 30 МРП (свыше 103 500 тенге).

Предельное значение вознаграждения по залоговым микрокредитам с гражданами установлено в размере не более 0,8% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита на период до 45 календарных дней.

На срок, превышающий 45 календарных дней, предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита с гражданами установлено в размере не более 0,4% в день.

Постановление вводится в действие 1 октября 2023 года.

В настоящее время предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с гражданами, определяется в размере менее 1% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита на период до 45 календарных дней. Если же срок договора превышает 45 календарных дней, то предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита составит менее 0,35% в день.

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Элина Черногрицкая
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