В Казахстане предельная сумма вознаграждения по микрокредиту изменится с 1 октября 2023 года

Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года внесены изменения предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 октября 2023 года предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении беззалогового микрокредита на период до 45 календарных дней, заключенному с физическим лицом, устанавливается в размере:

менее 1% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита, не превышающей 30-кратный размер МРП (103 500 тенге в 2023 году);

менее 1% в день, но не более 15% от суммы выданного микрокредита, равной или превышающей 30-кратный размер МРП.

Вместе с тем, предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, обеспеченного залогом имущества, заключенному с физическим лицом, устанавливается в размере не более 0,8% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита на период до 45 календарных дней.

При увеличении срока действия договора на срок, превышающий 45 календарных дней, предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом, устанавливается в размере не более 0,4% в день.

Постановление вводится в действие с 1 октября 2023 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане усилят меры безопасности онлайн-кредитования. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, которые призваны повысить безопасность оказания финансовой услуги.