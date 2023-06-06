Туркменские авиалинии возобновили рейсы в Алматы

Авиарейсы между Алматы и Ашхабадом возобновили, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации.

Со 2 июня авиакомпания "Туркменистан" выполняет регулярные рейсы между Казахстаном и Туркменистаном, заявили в пресс-службе.

"Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами". Пресс-служба КГА

Между тем, перевозки выполняются по маршруту Алматы – Ашхабад с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа "Боинг-737".

Ранее стало известно, что Казахстан и Сингапур планируют запустить прямые авиарейсы.