Засуху прогнозируют в пяти областях Казахстана

Казахстанские синоптики выпустили корректив к прогнозу засухи на июнь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в июне на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы.



"Вместе с тем в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидаются зоны умеренной засухи", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, умеренная засуха ожидается:

в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,

в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области,

в Кармакчинском районе Кызылординской области,

в Жаксынском районе в Акмолинской области,

в Шетском районе Карагандинской области.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года. Согласно прогнозу, в начале месяца на большей части страны ожидается жаркая погода. В середине июня жаркие дни будут сменяться прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей.