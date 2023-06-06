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Засуху прогнозируют в пяти областях Казахстана

Засуха ожидается в пяти областях Казахстана Фото: unsplash
Казахстанские синоптики выпустили корректив к прогнозу засухи на июнь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в июне на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы.

"Вместе с тем в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидаются зоны умеренной засухи", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, умеренная засуха ожидается:

  • в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,
  • в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области,
  • в Кармакчинском районе Кызылординской области,
  • в Жаксынском районе в Акмолинской области,
  • в Шетском районе Карагандинской области.

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