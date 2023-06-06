Как передать государственное имущество из одного вида госсобственности в другой

Министерство национальной экономики приказом от 26 мая 2023 года утвердило "Правила передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой", сообщает Zakon.kz.

Правилами определен порядок передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой. При этом под государственными юридическими лицами понимаются государственные предприятия и государственные учреждения.

Передача имущества из республиканской в коммунальную собственность

Так, республиканские юридические лица как имущественные комплексы, акции акционерных обществ и доли участия в уставных капиталах ТОО, находящиеся в республиканской собственности, передаются в коммунальную собственность области (города республиканского значения, столицы) по решению уполномоченного органа по государственному имуществу на основании ходатайства, подписанного акимом области (города республиканского значения, столицы) или уполномоченного им лица, либо лица его замещающего.

Имущество республиканских юридических лиц передается в коммунальную собственность на основании ходатайства, подписанного акимом области (города республиканского значения, столицы) или уполномоченного им лица, либо лица его замещающего по решению уполномоченного органа по государственному имуществу, согласованному с уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим управление республиканским юридическим лицом, на балансе которого находится передаваемое имущество.

Имущество, закрепленное за Национальным Банком РК, передается в коммунальную собственность на основании ходатайства, подписанного акимом области (города республиканского значения, столицы) или уполномоченного им лица, либо лица его замещающего по решению Национального Банка РК.

Передача имущества из коммунальной в республиканскую собственность

Коммунальные юридические лица как имущественные комплексы, акции АО и доли участия в уставных капиталах ТОО, находящиеся в коммунальной собственности, передаются в республиканскую собственность на основании постановления акимата области (города республиканского значения, столицы) и решения уполномоченного органа по государственному имуществу о принятии в республиканскую собственность.

Имущество коммунальных юридических лиц передается в республиканскую собственность на основании постановления акимата области (города республиканского значения, столицы), согласованного с уполномоченным органом по государственному имуществу и уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим управление республиканским юридическим лицом, на баланс которого передается имущество.

Имущество коммунальных юридических лиц передается в республиканскую собственность на баланс Национального Банка РК или подведомственных ему республиканских государственных учреждений и предприятий на основании постановления акимата области (города республиканского значения, столицы) по согласованию с Национальным Банком РК.

Коммунальные юридические лица местного самоуправления как имущественные комплексы, находящиеся в коммунальной собственности, передаются в республиканскую собственность на основании решения аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по согласованию с собранием местного сообщества и акимом района (города областного значения), и решения уполномоченного органа по государственному имуществу о принятии в республиканскую собственность.

Имущество коммунальных юридических лиц местного самоуправления передается в республиканскую собственность на основании решения аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, согласованного с территориальным подразделением уполномоченного органа по государственному имуществу и уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим управление республиканским юридическим лицом, на баланс которого передается имущество.

Как оформляется передача имущества

В течение 30 календарных дней после принятия решения о передаче государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой должен быть оформлен передаточный акт.

Если передается имущество в виде жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий, то акт приема-передачи жилища оформляется в срок не более 15 календарных дней после принятия решения уполномоченным органом по управлению государственным имуществом и местным исполнительным органом.

Передаточный акт подписывается уполномоченными должностными лицами передающей и принимающей сторон и утверждается руководителями территориальных подразделений уполномоченного органа по управлению государственным имуществом или заместителем Председателя Нацбанка и исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, уполномоченного на распоряжение коммунальным имуществом, либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Акт приема-передачи составляется в 4 экземплярах на казахском и русском языках, по 1 экземпляру для каждой из сторон, участвующих в оформлении передаточного акта.

Приказ вводится в действие 16 июня 2023 года.