Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 6 июня 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,71 тенге, евро – 479,67 тенге, рубля – 5,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 450,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 485,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,39 тенге, продажи – 5,63 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 449,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 483 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,44 тенге, продажи – 5,48 тенге.

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