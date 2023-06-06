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Девятиклассник спас тонущего ребенка и получил награду от главы Актюбинской области

Девятиклассника, который спас тонущего мальчика наградили в Актюбинской области Фото: Telegram/Aktobe_region
Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов наградил девятиклассника, который спас тонущего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Аким области вручил благодарственное письмо и ценный подарок ученику 9 класса Колканату Баккул. 1 июня школьник спас ребенка на реке Илек. Он вытащил на берег пострадавшего, после чего оказал первую медицинскую помощь.

"Ты настоящий герой! Благодарю тебя за подвиг, а также твоих родителей, за воспитание настоящего батыра, неравнодушного гражданина нашей страны", – подчеркнул Ералы Тугжанов.

Мама школьника поблагодарила акима области за оказанное внимание.

"Когда я только узнала об этом случае – очень сильно испугалась, а сейчас горжусь нашим мальчиком", – сказала Жаркынгуль Нурмуханова.

Как сообщил руководитель департамента по ЧС Маргулан Аманбаев, с 1 июня по области начали работу 65 пляжей, 18 из них в Актобе. Для обеспечения безопасности на указанных пляжах курсы спасателей прошли 64 человека, еще 24 продолжают обучение. Обеспеченность по спасательным оборудованиям в регионе достигает 94,3%.

По данным департамента полиции, с 1 мая 2023 года в регионе утонули четверо несовершеннолетних. Ералы Тугжанов поручил усилить меры безопасности на водных объектах Актюбинской области.

2 июня, на следующий день после спасения мальчика, в самом городе утонул еще один ребенок. Он  остался без присмотра родителей и упал в воду во время игры.

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