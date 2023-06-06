Какие требования будут предъявлять в Казахстане при вакцинации

Министерство здравоохранения разработало "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению профилактических прививок населению", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится,что для проведения профилактических прививок населению используются иммунологические лекарственные препараты (ИЛП) профилактического действия, предназначенные для специфической профилактики инфекционных заболеваний, оказывающие лечебный и профилактический эффект через иммунную систему – анатоксины, вакцины, иммуноглобулины, иммунные сыворотки, зарегистрированные и разрешенные к применению в Республике Казахстан, кроме отдельных случаев, связанных с пандемией.

Профилактические прививки проводятся в специально оборудованных прививочных кабинетах организаций здравоохранения или организаций образования (независимо от форм собственности) при наличии лицензии на осуществление первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностической или стационарной медицинской помощи взрослому и детскому населению.

При этом прививочные кабинеты обеспечиваются наборами для неотложной помощи (роторасширитель, языкодержатель, мешок "Амбу") и противошоковой терапии, включающими адреномиметики, антигистаминные, гормональные, бронхолитические препараты, стерильную вату, этиловый спирт или спиртовые салфетки, шприцы, венозный катетер, систему для проведения внутривенных инфузий, бинты, жгут, а также инструкцией по их применению.

Предусматривается, что при отсутствии организации здравоохранения в населенном пункте, медицинского работника в организации здравоохранения профилактические прививки проводятся выездной прививочной бригадой.

В состав выездной прививочной бригады, укомплектованной автотранспортом, термоконтейнером, прививочным материалом, одноразовыми и самоблокирующимися шприцами, набором противошоковой терапии, входит врач или фельдшер и прививочная медицинская сестра, имеющие разрешение к проведению профилактических прививок.

Для вакцинаторов со стажем работы в проведении профилактических прививок населению менее 1 года назначается наставничество.

Разрешение на проведение профилактических прививок медицинским работникам выдается ежегодно комиссией по выдаче допуска к проведению прививок при организации здравоохранения.

Организация проведения прививок, подготовка специалистов, проводящих прививки, осуществляется руководителем организации здравоохранения. Документ о получении разрешения на проведение профилактических прививок хранится на рабочем месте.

Оптимальный уровень охвата детей и подростков профилактическими прививками составляет не менее 95% за год.

Указывается, что в прививочных кабинетах организаций здравоохранения независимо от форм собственности допускается проведение вакцинации против инфекций, не включенных в Перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, а также вакцинация лиц, не входящих в группу населения, подлежащих плановым прививкам.

При этом для профилактики заболеваний, не включенных в Перечень и вакцинации групп населения, подлежащих плановым прививкам, не используются ИЛП, приобретенные в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

Как отмечается, в прививочном кабинете не допускается проведение других медицинских процедур (манипуляций) за исключением медицинских пунктов в сельских населенных пунктах с численностью населения от 50 до 500 человек, а также медицинских пунктов при объектах образования и на промышленных объектах.

Прививочный кабинет оснащается следующим оборудованием:

• холодильное оборудование, соответствующее требованиям хранения медицинских препаратов, достаточной емкости для хранения ИЛП, обеспечивающее оптимальный температурный режим;

• термоконтейнер или холодильная сумка с хладоэлементами достаточного объема для транспортировки и хранения ИЛП в течение рабочего дня;

• термоконтейнер для временного хранения ИЛП в случае аварийного отключения электроэнергии;

• рабочий стол, стулья;

• медицинский стол для подготовки ИЛП к использованию;

• медицинский шкаф для хранения инструментов и лекарственных средств;

• набор для неотложной и противошоковой терапии;

• пеленальный стол и (или) медицинская кушетка;

• бикс со стерильным материалом;

• локтевой дозатор с жидким мылом и антисептиком для обработки рук, одноразовые полотенца;

• тонометр, термометры, шпатели, одноразовые шприцы;

• емкость для обеззараживания остатков ИЛП;

• контейнер для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов (далее - КБСУ);

• пульсоксиметр;

• стационарная или переносная бактерицидная лампа;

• урна с педалью для сбора отходов класса "А".

Согласно правилам, перед проведением профилактической прививки врач общей практики/терапевт или педиатр, при отсутствии врача – фельдшер проводит сбор анамнеза, медицинский осмотр прививаемого лица с термометрией. При отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляет допуск к проведению прививки в медицинском документе прививаемого, предоставляет прививаемому или его родителю или иному законному представителю несовершеннолетнего или гражданина, признанного недееспособным, информацию о профилактической прививке, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от прививки.

Решение о проведении профилактических прививок, временном или постоянном медицинском противопоказании к проведению профилактических прививок, на основании заключения профильных специалистов, включая неврологов, хирургов, эндокринологов, принимает врач общей практики/терапевт или педиатр, при отсутствии врача – фельдшер.

Медицинское обследование прививаемого лица перед проведением профилактических прививок проводят в случае предъявления им жалоб на ухудшение состояния здоровья или при наличии объективных симптомов заболеваний.

Предусматривается, что прививки проводятся после получения информированного согласия на проведение прививок граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными. При этом информированное согласие на проведение профилактических прививок оформляется в письменном виде.

В случае, когда прививаемый или его законный представитель отказывается от получения профилактических прививок, то оформляется отказ от профилактических прививок также в письменном виде.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июня.